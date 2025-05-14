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和碩首季EPS創4年同期新高 鎖定台灣、印度擴產

2025/05/14 21:49

和碩受惠於事業轉型逐漸發酵，今年首季稅後淨利43.03億元，每股盈餘1.65元，兩項數字皆創近4年同期新高。（資料照）和碩受惠於事業轉型逐漸發酵，今年首季稅後淨利43.03億元，每股盈餘1.65元，兩項數字皆創近4年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）受惠於事業轉型逐漸發酵，今年首季稅後淨利43.03億元，每股盈餘（EPS）1.65元，兩項數字皆創近4年同期新高。和碩今日宣布兩項重大投資案，先後砸下56.38億元、5.79億元，分別買下宏達電（2498）桃園廠房以及向印度子公司增資。同時，和碩處分集團位於新店的廠房土地，處分利益預估達到6.88億元。

和碩首季合併營收2724.3億元，季減16.7%、年增8.8%，毛利率3.7%，季增0.1個百分點、年減0.5個百分點，營益率0.9%，季對季持平、年減0.3個百分點，稅後淨利43.03億元，季增15.1%、年增32.1%，每股盈餘1.62元，季增15.71%、年增32.78%。

和碩受惠於旗下車用電子產品業績成長，新事業營收穩定擴大，發言體系預估，第2季筆電出貨可望季增低個位數百分比，消費性電子小幅成長，通訊產品則因淡季因素下滑；伺服器產品則於本季小量出貨，第3季出貨能量進一步提升，但需要密切觀察下半年總體經濟情形。

和碩今日取得宏達電桃園廠房與土地，主要是有鑑於既有的桃園產線已不能滿足旗下3大產品的發展需求，而向印度子公司增資，則是為了因應上月與當地營造商洽談的廠房建置事宜，初步規劃在印度製造網通產品，未來也不排除加入車用與資訊產品。

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