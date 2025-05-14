黃仁勳妻子Lori 保持低調聞名的慈善家

黃仁勳賢伉儷40年的愛情長跑和相伴，為輝達成為科技業傳奇故事增添更多風采。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日將參加台北國際電腦展，他的妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）已於12日晚間抵台，64歲的Lori是一位慈善家，儘管丈夫名聲顯赫，但她以保持低調而聞名。兩人40年的愛情長跑和相伴，也為輝達成為科技業傳奇故事增添更多風采。

Lori自大學時代起就一直支持黃仁勳，並共同領導黃仁勳和洛莉基金會，該基金會向各種公共衛生計劃捐款。

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Lori在俄勒岡州立大學學習工程學，在那裡她第一次遇到了Jensen（詹森，黃仁勳）。當時，她19歲，是250名工程專業學生中僅有的三名女生之一。當時年僅17歲的詹森在去年的一次採訪中回憶他們第一次見面的情景：「我是學校裡、班上最小的孩子。我走到她面前，對她說，你想看我的作業嗎？」

他們開始每週日一起學習，詹森告訴她，他將在30歲時成為一名執行長。1993年，他創立輝達，並兌現了這個承諾。

黃仁勳伉儷有兩個孩子，女兒麥迪遜 （Madison） 擔任輝達的營銷總監，兒子斯賓塞 （Spencer） 是該公司的高級產品經理。夫妻倆已相伴40年。

黃仁勳與Lori的感情，以及在俄勒岡州立大學的學習，都對他的職業發展起到了重要作用。根據學校網站介紹，他說：「我從小就喜歡電腦，但俄勒岡州立大學讓我看到了電腦背後的魔力。」

黃說：「正是在這裡，我真正愛上了科技，這要感謝幾位優秀的教授和一些激發我思維的課程。過去幾十年我學到的一切，都建立在我在這裡打下的堅實基礎之上。」

據《南華早報》報導，儘管Lori過著遠離公眾的平靜生活，但她因熱衷於慈善工作而聞名。

Lori和黃仁勳分別於2023年和2022年捐贈約6000萬美元和 6600萬美元，主要捐贈給他們的慈善基金黃氏基金會，其中1000萬美元捐贈給俄勒岡州立大學。

黃氏夫婦的發言人表示：黃氏基金會支持美國各地的高等教育、公共衛生和科學、技術、工程和數學計劃，以及舊金山灣區的當地社區組織。通過採取長期策略，基金會確保其資源將在未來繼續支持重要事業，從而最大限度地發揮其慈善影響力。

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