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綜所稅怎麼繳才有利？「12期0利率」最有感

2025/05/14 21:19

綜所稅怎麼繳才有利？聯邦卡「12期0利率」分期最有感。（業者提供）綜所稅怎麼繳才有利？聯邦卡「12期0利率」分期最有感。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕５月綜所稅申報已經展開，今年雖然延長申報期限至６月底，部分銀行仍然貼心給予分期零利率回饋，不限金額3期零利率最普遍，但若是繳稅金額較大的納稅人，聯邦銀行今年提供「12期0利率」分期，等於可用1整年來分攤繳稅壓力，可說是最有感的方案。

今年的綜所稅要怎麼繳？聯邦銀針對稅額稍大的持卡人，提供市場最優的「12期0利率」分期優惠。只要使用聯邦卡單筆繳稅滿6000元，即可於官網登錄、選擇3期或6期0利率；若單筆繳稅金額滿6萬元，更可在登錄後，升級享有12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，協助持卡人延展現金流，靈活地安排日常開銷與投資配置。

聯邦銀行今年推出的「聯邦卡綜所稅全攻略」，涵蓋３大優惠方案，包括繳稅免手續費、分期0利率，還是稅款回饋，持卡人可依據自身的繳稅金額，選擇最適合的方案。

對比前10大發卡行的繳稅分期方案，國泰世華繳稅單筆滿3000以上6期0利率、台北富邦不限金額3期0利率、玉山銀行不限稅額6期0利率、中國信託不限金額3或6期0利率，若想要超過６期的期數，都需要支付利息，利率水準在1.88%至5%間。

對於繳稅金額較低的小資族，聯邦銀行建議可使用今年推出的「一付次清享消費加碼1%+繳稅回饋0.5%」雙重加碼回饋方案，讓持卡人除了繳稅本身的優惠外，繳稅後之7至8月份仍持續享有一般消費加碼回饋，可說稅前稅後都有利。

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