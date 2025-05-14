晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

百萬保單「強制執行」惹怨 立院初審門檻14.6萬

2025/05/14 21:05

立院財委會初審通過「保險法」修正案，將保單豁免強制執行的解約金門檻提高。圖為金管會主委彭金隆。（資料照，記者王孟倫攝）立院財委會初審通過「保險法」修正案，將保單豁免強制執行的解約金門檻提高。圖為金管會主委彭金隆。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今（14日）初審通過「保險法」修正案，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準．依照衛福部公告每人每月最低生活費1.2倍計算6個月，目前最高是台北市約14萬6730元。

金管會主委彭金隆表示，壽險公司依照執行機關命令扣押之保單件數，達123萬件，其中，若依照行政院版本，可以豁免保單有7成4，約91萬件；若根據立委提出的修正版本，剩下的2成6，可以再豁免約一半。

因此，這次修法過後，將有近110萬張，已被發強制執行命令的保單可望被豁免，大約僅剩10萬至20萬件會遭強制執行。也就是說，未來可以大幅降低法院龐大的人力作業負擔。

不過，財委會也通過「附帶決議」，要求「保險法」部分條文修正上路8個月內，司法院必須清查過去舊案，只要符合新制，免被強制執行範圍內，一律要撤銷，不再執行。

另一方面，有關豁免小額終老保險不入法，依據授權由金管會公布辦法，即可符合外界需求，可被排除適用。

金管會保險局表示，若以解約金14萬元來計算，35歲買20年期的定期險，保額近1千萬元；若30年期年的保單，也有5百萬元，民眾大部分死亡險契約的保額，已被充分照顧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財