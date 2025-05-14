百萬保單「強制執行」惹怨 立院初審門檻14.6萬

立院財委會初審通過「保險法」修正案，將保單豁免強制執行的解約金門檻提高。圖為金管會主委彭金隆。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今（14日）初審通過「保險法」修正案，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準．依照衛福部公告每人每月最低生活費1.2倍計算6個月，目前最高是台北市約14萬6730元。

金管會主委彭金隆表示，壽險公司依照執行機關命令扣押之保單件數，達123萬件，其中，若依照行政院版本，可以豁免保單有7成4，約91萬件；若根據立委提出的修正版本，剩下的2成6，可以再豁免約一半。

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因此，這次修法過後，將有近110萬張，已被發強制執行命令的保單可望被豁免，大約僅剩10萬至20萬件會遭強制執行。也就是說，未來可以大幅降低法院龐大的人力作業負擔。

不過，財委會也通過「附帶決議」，要求「保險法」部分條文修正上路8個月內，司法院必須清查過去舊案，只要符合新制，免被強制執行範圍內，一律要撤銷，不再執行。

另一方面，有關豁免小額終老保險不入法，依據授權由金管會公布辦法，即可符合外界需求，可被排除適用。

金管會保險局表示，若以解約金14萬元來計算，35歲買20年期的定期險，保額近1千萬元；若30年期年的保單，也有5百萬元，民眾大部分死亡險契約的保額，已被充分照顧。

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