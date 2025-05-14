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三陽第1季每股賺1.54元 國產休旅車MUFASA同步上市

2025/05/14 21:03

三陽（2206）代理的Hyundai現代汽車積極導入多款新車，百萬級距超規格SUV新標竿的MUFASA今天同步上市，入門款87.9萬元起。（記者楊雅民攝）三陽（2206）代理的Hyundai現代汽車積極導入多款新車，百萬級距超規格SUV新標竿的MUFASA今天同步上市，入門款87.9萬元起。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）今日公布第一季合併營收達150.86億元，較去年同期減少10.29%；稅後淨利為12.23億元，較去年同期減少11.7%，每股盈餘1.54元。

三陽表示，本季獲利主要來自本業營運，業外並無重大資產處分或交易發生，本季獲利下滑主因來自汽車市場買氣趨緩。

第一季南陽實業代理的Hyundai現代品牌新車銷售為3940台，因國產化新規及今年舊機種提前完售影響，較去年同期減少2494台，主要減少集中在CUSTIN（-40%）及TUCSON（-66%）兩款車型。

CUSTIN因應自製率提升，部分零組件供應延至4月後才恢復正常，影響第一季交車進度。

而TUCSON則因新改款車型將於4月上市，前期規格已提早完售，造成短期供車銜接落差，影響整體銷售表現。

為強化競爭力，公司積極準備多款新車導入，百萬級距超規格SUV新標竿的MUFASA今天同步上市，入門款87.9萬元。

下半年度更有低於百萬元的電動車「ALL NEW INSTER」、高階豪華車型「SANTA FE CALLIGRAPHY」上市。

2025年Hyundai新車銷售目標為2.4萬台，較去年成長6%，力拚連續3年創新高與六年持續正成長紀錄。

在二輪事業方面，受惠於高階與平價機種同步熱銷，SYM本季在台銷售7萬1870台，較去年同期增加4475台、年增6.64%，市佔率提升至44.6%，穩坐銷售冠軍寶座。

其中，SYM熱銷機種表現亮眼，第一季台灣市場最暢銷前五名機種中有四款來自SYM，第一季累計銷售達1萬2325台，勇奪本季銷售冠軍。

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