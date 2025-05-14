技嘉首季每股賺4.65元 稅後淨利創近13季新高

技嘉今年揮軍台北國際電腦展，持續衝刺潛在AI運算商機。（技嘉提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）今年揮軍台北國際電腦展（Computex），持續衝刺潛在AI運算商機，管理層今日公布首季財報，單季稅後淨利31.16億元、創近13季新高，每股盈餘（EPS）4.65元、寫3年同期新猷。

技嘉首季營收657.47億元，季增0.19%、年增19.23%，毛利率13%，季增2.9個百分點、年增1.7個百分點，營益率7%，季增3.23個百分點、年增1.42個百分點，稅後淨利31.16億元，季增8.34%、年增53.95%，每股盈餘4.65元，季增5.2%、年增46.2%。

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技嘉表示，隨著生成式 AI 從大型模型訓練（pre-training）、後訓練微調（post-training）到邏輯推理（reasoning）全面深化，產業對於即時資料傳輸與高速運算架構的需求有增無減。公司此次在台北國際電腦展將以「全域運算：AI為先」作為主題，向市場釋出涵蓋整個 AI 生命週期的技術實力，展現「全域運算」的具體解決方案。

技嘉觀察，集團產品線已經橫跨資料中心到終端裝置、個人電腦等各個層面，未來將以全面升級的資料中心級解決方案，構築、支撐大型語言模型的核心基礎，包括從硬體代工到場域部署，以及後續的維穩管理，協助客戶加速打造符合需求的AI高效能運算架構。

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