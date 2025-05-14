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藍白立委要重啟核電、不漲電價換千億元 台電：以核安交換不負責任

2025/05/14 19:23

台電重申，核能使用須以安全為前提，盼國會支持撥補預算。（記者林菁樺攝）台電重申，核能使用須以安全為前提，盼國會支持撥補預算。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院今（14日）經濟、財政委員會聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨委員提及要台電承諾重啟核電及不漲電價來換千億預算撥補，台電表示，核能使用以安全為前提，不能輕率以對，把核安作為交換條件不是負責態度，而千億特別預算用於健全台電財務，調節能源價格，減少對物價影響， 台電也將盡全力開源節流穩定合理電價，在關稅衝擊下做全國產業後盾，盼國會支持。

立院昨日三讀通過核管法修法，修訂核電延役、重啟法規，台電指出，核能使用應對社會、後代子孫負責，包含核能安全的專業責任、核廢料處理的世代責任，以及民意共識的民主責任，其中，核安為核能使用最大前提，因而後續仍需待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電方能進行評估，草率評估或承諾無助於台灣能源轉型的合理討論，而核三2號機現有運轉執照有效期限為40年，為確保核安，5月17日屆期仍需停機。

今日委員質疑台電虧損是因不用核電所致，台電說明，以2022年為例，核二2號機及核三兩部機組皆仍在運轉，但當年度台電虧損逾2000億元；今年僅剩核三2號機發電至五月中旬，但今年預估虧損將較2022年減少許多，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲才是虧損主因。

關於電價調整與特別預算千億撥補，台電強調，政府預算撥補將有助台電持續投資電力建設、穩定供電，亦可降低電價調整影響，這也是為何產業界共同呼籲撥補台電以避免衝擊企業競爭力。

台電表示，台電不能保證電價調整與否，我國電價調整由電價費率審議會專業決議，台電會將燃料成本與電業營運成本向審議會充分說明。期盼國會支持特別預算，這筆預算撥補可健全台電財務，提升台電財務韌性，以因應未來能源價格波動對民生物價造成的影響，屆時電價費率審議會也會將此撥補納入考量。

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