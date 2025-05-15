晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

去年遺產稅申報18.4萬件 僅6％須繳稅

2025/05/15 09:00

財政部統計，2024年遺產稅申報件數18.4萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件、僅占約6%。（記者鄭琪芳攝）財政部統計，2024年遺產稅申報件數18.4萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件、僅占約6%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，2024年死亡人數20.2萬人，遺產稅申報件數18.4萬件，核定18.3萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件、僅占約6%，核定免稅件數17.2十萬件、占94%。若以實徵件數來看，去年共1.29萬件、實徵淨額416.9億元，平均每件繳稅322.4萬元，其中遺產淨額超過1億元、適用最高稅率20%僅785件。

根據財政部統計，去年遺產稅申報件數18萬4262件，已核定徵免件數18萬3343件，其中核定徵稅件數僅1萬1057件。去年遺產稅實徵件數則為1萬2934件、遺產總額約7287.9億元，換算平均每件遺產總額約5634.6萬元；扣除免稅額及各項扣除額後，實徵案件遺產淨額約3857.8億元。

觀察遺產稅實徵案件適用課稅級距，遺產淨額超過1億元、適用最高稅率20％僅785件，約占6.1％，不過，這些案件遺產總額高達2587.9億元、平均每件遺產總額達3.3億元；遺產淨額5000萬至1億元、適用稅率15%則有923件、約占7.1％，其餘近8成7案件均適用最低稅率10％。

另外，2024年贈與稅申報件數23萬28件，核定徵免件數24萬1488件，其中2萬2463件核定徵稅，21萬9025件核定免稅、約占90.7％。而去年贈與稅實徵2萬1954件、實徵淨額約314億元，平均每件繳稅約140萬元，其中僅390件贈與淨額超過5000萬元、適用最高稅率20％，占比不到2％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財