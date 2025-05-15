去年遺產稅申報18.4萬件 僅6％須繳稅

財政部統計，2024年遺產稅申報件數18.4萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件、僅占約6%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，2024年死亡人數20.2萬人，遺產稅申報件數18.4萬件，核定18.3萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件、僅占約6%，核定免稅件數17.2十萬件、占94%。若以實徵件數來看，去年共1.29萬件、實徵淨額416.9億元，平均每件繳稅322.4萬元，其中遺產淨額超過1億元、適用最高稅率20%僅785件。

根據財政部統計，去年遺產稅申報件數18萬4262件，已核定徵免件數18萬3343件，其中核定徵稅件數僅1萬1057件。去年遺產稅實徵件數則為1萬2934件、遺產總額約7287.9億元，換算平均每件遺產總額約5634.6萬元；扣除免稅額及各項扣除額後，實徵案件遺產淨額約3857.8億元。

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觀察遺產稅實徵案件適用課稅級距，遺產淨額超過1億元、適用最高稅率20％僅785件，約占6.1％，不過，這些案件遺產總額高達2587.9億元、平均每件遺產總額達3.3億元；遺產淨額5000萬至1億元、適用稅率15%則有923件、約占7.1％，其餘近8成7案件均適用最低稅率10％。

另外，2024年贈與稅申報件數23萬28件，核定徵免件數24萬1488件，其中2萬2463件核定徵稅，21萬9025件核定免稅、約占90.7％。而去年贈與稅實徵2萬1954件、實徵淨額約314億元，平均每件繳稅約140萬元，其中僅390件贈與淨額超過5000萬元、適用最高稅率20％，占比不到2％。

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