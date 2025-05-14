大猩猩「寶寶」離世 吳欣盈悼：橫跨40年的保育故事

吳欣盈回憶，寶寶早年是被非法走私來臺的野生金剛猩猩，幸運地被她父親、新光金控創辦人吳東進發現與救下，交由臺北市立動物園照養。（取自吳欣盈臉書）

〔記者吳欣恬／台北報導〕曾在台北市立動物園生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）過世，享年40歲。新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈也在臉書（https://www.facebook.com/share/p/196wHg4wNA/?mibextid=wwXIfr）上哀悼，並講述寶寶被走私來台的身世。她說，寶寶成為改變世界的力量，也讓世界看見臺灣的溫柔與堅持。

荷蘭 APENHEUL 靈長類動物園的13日公布消息，金剛「寶寶」因鼻竇炎與胃病反覆纏身，與兒子的互動也逐漸減少。最終，在醫療團隊的協助下，平靜離世。

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吳欣盈說，這是一段橫跨40年的保育故事。她回憶，寶寶早年是被非法走私來臺的野生金剛猩猩，幸運地被她父親、新光金控創辦人吳東進發現與救下，交由臺北市立動物園照養。

而直到吳欣盈參加國際會議時，才發現每隻世界動物園暨水族館協會會員機構所照養的金剛猩猩，都有專屬的血統序號與保育紀錄，只有來自全野生族群的寶寶未曾被主要的域外保種團隊注意到。

吳欣盈說，這個發現震撼了歐洲動物園暨水族館協會金剛猩猩瀕危物種保育計畫團隊，對於基因庫日漸窄化的歐洲金剛猩猩域外族群而言，寶寶的野生基因無疑是一道曙光。

於是在臺北市立動物園前園長金仕謙與曹先紹博士的推動下，臺灣首度加入EAZA（歐洲動物園暨水族館協會），納入Gorilla EEP（歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫），寶寶也隨之被正式納入歐洲金剛猩猩域外族群管理系統，2017年，臺北市立動物園獲得國際認可，正式成為全球重要的金剛猩猩繁殖基地之一。

吳欣盈說，這不僅是動物外交的重要突破，更是生物多樣性保育的里程碑。

而寶寶也不負眾望，成功在荷蘭繁衍後代，留下一子，讓牠珍貴的野生基因得以延續，成為全球保育工作者的驕傲與希望。

吳欣盈向寶寶道別的同時，也向所有參與這段歷程的保育夥伴致上最高敬意。她說，寶寶曾是被走私來台的動物，如今卻成為改變世界的力量，也感謝寶寶讓世界看見臺灣的溫柔與堅持。

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