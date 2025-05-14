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Yahoo奇摩購物攜手OPENPOINT 強化跨平台點數經濟

2025/05/14 19:14

Yahoo奇摩購物攜手OPENPOINT。（業者提供）Yahoo奇摩購物攜手OPENPOINT。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台Yahoo奇摩購物今日表示，與統一集團OPENPOINT深度整合，開放平台會員綁定OPENPOINT帳號，導入「點數折抵消費」機制，未來超過1850萬名OPENPOINT會員將可直接於Yahoo奇摩消費並折抵點數，強化跨平台合作的消費體驗。

Yahoo台灣電商與統一在去（2024）年9月成立合資公司，該合資公司由統一持有80%股份、Yahoo台灣則持有20%。如今強化合作，Yahoo奇摩也說，此合作為後續導入OPENPOINT回饋機制、建立線上線下點數流通網打下基礎，全面推進Yahoo奇摩會員與點數經濟。

Yahoo奇摩指出，去年雙11期間首次與OPENPOINT攜手推出點數兌換「購衷心」會員體驗、折價券、購物金等活動，吸引近3成的OPENPOINT用戶轉化為「購衷心」會員，主要消費集中於美食、票券與清潔等高消費頻率品類，客單價更較一般會員高出6成。

Yahoo奇摩購物電子商務行銷部資深總監賴美均表示，OPENPOINT是全台最具代表性的點數經濟體系之一，2024年累計點數市場規模更突破35億，此次Yahoo奇摩開放綁定OPENPOINT帳號，會員將可在平台直接使用OPENPOINT點數折抵消費，希望透過雙方會員生態圈串連，創造雙向價值整合。

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