名師解盤》解豐銘：中美關稅談判取得共識 台股重新站上季線

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

結束為期兩天的中美閉門貿易談判，根據協議內容，美國將對中國商品的關稅從145%下調至30%，中國對美國進口關稅從125%降至10%，關稅調整期限為90天，談判取得重要共識，關稅風險降溫。美國4月份消費者物價指數CPI較上個月溫和回升0.2%，升幅低於市場預期的0.3%，顯示關稅措施尚未明顯推升通膨，短暫緩解市場擔憂，不過經濟學家認為，儘管降稅90天使美國今年經濟衰退風險下降，惟通膨率仍高於Fed的2%目標，預期降息時間點將持續往後延。

受到關稅政策及匯率變動影響，大部分台廠客戶對於下半年訂單轉趨保守，且預期升值趨勢延續，致訂單能見度短，恐使出口企業毛利率受匯損侵蝕，削弱價格競爭力，衝擊台股全年獲利表現。此外，美國商務部雖然宣布撤銷拜登政府提出的晶片出口管制措施，但同時告誡全球任何地方使用華為昇騰AI晶片都是違反美國出口管制，且美國AI晶片若用於訓練中國AI將會面臨嚴重後果，另外也發佈企業如何避免供應鏈被其他國家「洗產地」的指南。

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台股今日（5月14日）呈現上行格局，市場聚焦下周Computex展，三大主題「智慧運算 & 機器人」、「次世代科技」及「未來移動」，加權指數終場上漲452.73點，收在21782.87點，成交量4093.33億元，雖然台股指數自4月低點已累積約26%的反彈幅度，但融資金額從3月份的3200億急速下降至2000億之後，目前仍未回到之前水準，市場資金並未大舉進場，反映投資人態度趨於謹慎。隨著關稅逐步緩解與川普與中東談妥標案，進一步帶動台股多頭態勢，技術面回補4月7日缺口後，重新站上季線，操作上建議維持靈活操作策略，保留較大資金彈性部位以因應後續市場波動。

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