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中保科首季EPS1.59元 首度參加台北國際電腦展

2025/05/14 18:16

中保科今年首度參加台北國際電腦展，除了展出首款AI虛擬警衛「信賴哥」外，也將展出AI無人機平台。（中保科提供）中保科今年首度參加台北國際電腦展，除了展出首款AI虛擬警衛「信賴哥」外，也將展出AI無人機平台。（中保科提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕中保科 （9917）今（14）日公布今年第一季財報，稅後淨利7.05億元、年增13.7%，每股稅後盈餘1.59元，此外中保科也宣布，將首度參加5月20日-5月23日的COMPUTEX國際電腦展，聚焦「Smart City All in One」的概念主軸，展出創新的「AI無人機平台」技術以及首款AI虛擬警衛「信賴哥」。

中保科表示，首季財報獲利年增13%，顯示中保科近年在核心業務科技保全系統仍維持穩定成長，AI智慧城市應用、運鈔、物流表現亮眼，也凸顯集團多元化發展策略的成功。

中保科董事長林建涵表示：「我們從守護一棟樓、進化到守護一座城市，憑藉多年在安防領域的累積深厚實力，這次是中保科技首度參與全球指標科技盛會，也要展現台灣科技保全安防技術，已能夠為城市管理者提供一站式的智慧化解決方案，助力城市治理更加高效、精準，從整合空中與地面系統安全，就是希望在智慧城市防護、緊急應變、公共安全等面向，創造更有效率、更即時的智慧守護新標竿。」

本次展會最大亮點之一是中保科技首度亮相的「信賴哥」—台灣首款AI虛擬警衛。這款結合了深度學習與自然語言處理技術的虛擬守衛，能夠24小時不間斷執行訪客接待、安全監控、異常行為識別等複雜任務，為企業及社區安全管理提供全新模式。

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