保瑞首季認列業外收益 EPS 13.55元 今年將先蹲後跳

保瑞首季EPS13.55元，今年將先蹲後跳。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕受惠於處分業外收益，保瑞藥業（6472）今公告首季財報，稅後淨利為13.9億元，每股稅後盈餘為13.55元。

保瑞指出，首季處分旗下保瑞生技給轉投資的泰福-KY（6541），加上認列泰福生技虧損，相抵後淨貢獻業外收入24.4億元，整體繼續營業單位的每股獲利達26.54元，不過轉投資的明尼蘇達州Plymouth生產區域調整已提前於第一季全面完成，故該廠區於財報表達上轉列停業單位，Plymouth停業單位影響每股獲利12.99元，致使第一季EPS為13.55元。

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保瑞首季學名藥銷售放緩，不過CDMO業務營收創下歷史新高，年增逾五成，已佔整體營收39%，保瑞正推進明尼蘇達州的Maple Grove廠區分階段共數千萬美元的資本投資計畫，目的在建立一線北美製造基地實力，本次擴建聚焦於強化口服固體製劑（OSD）與無菌製劑的製造能力。

此外，保瑞馬里蘭無菌針劑廠Flex Pro快速線已提前完工，第三季初可望上線量產，保瑞董事會於14日通過無菌自動生產線資本支出案，擬擴充具隔離系統（Isolator-based）設計的無菌填充產能與製程能力。

保瑞董事長盛保熙表示，營運上加快調整速度雖在短期造成毛利與獲利壓力，但調整是強化資源配置與提升資產報酬率所必經之路，保瑞將持續深化「CDMO +全球銷售」雙引擎策略，在完成第一季必要的營運重組後，預期今年將先蹲後跳，即將進入投資北美的收成期。

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