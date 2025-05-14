廣華-KY虧損收斂 第1季每股虧損0.13元

汽車飾件廠廣華-KY（1338）今日公布第一季合併營收為12.98億元，季減8.17％，年增12.12％；稅後虧損1,089.1萬元，每股虧損0.13元。（取自廣華官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車飾件廠廣華-KY（1338）今日公布第一季合併營收為12.98億元，季減8.17％，年增12.12％；稅後虧損1089.1萬元，每股虧損0.13元，虧損已收斂。

其中營業毛利為3.34億元，季增15.83％、年增31.08％；本業營業淨利為130.4萬元。

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廣華-KY指出，第一季主要受惠於中國境內自主、合資品牌如比亞迪、賽力斯、本田新車款的量產投入及墨西哥廠的拉貨力道強勁。

創造營收規模擴大的同時，高毛利率的產品拉貨維持高水位，在產品組合優化，結合高產能稼動率、成本費用支出嚴控、匯兌損益挹注之下。

除毛利較去年同期絕對金額成長31.08％，毛利率也增加3.72個百分點、達25.72％，也挹注廣華-KY第一季在營業淨利、稅前淨利由負轉正。

展望第二季，隨著吉利汽車子品牌領克推出的全新SUV車款領克900以及東風日產推出的平價純電轎車N7加入量產拉貨行列，有助精進整體獲利表現。

對於關稅的挑戰，廣華-KY指出，公司持續謹慎因應，雖目前集團從中國、墨西哥銷往美國的出貨短期皆受到影響，然公司已與客戶持續密切溝通、掌握出貨進度與排程，並彈性調配產品生產據點。

從長期而言，因集團早已在川普2.0前進行在地化生產供應提前佈局，以及產品原物料產地的調整，墨西哥廠可望成為各家車廠客戶就近供應北美地區的新選擇，對整體營運帶來成長動能。

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