「選擇美國投資高峰會」新創擂台 台灣隊奪1銀2銅

今年選擇美國高峰會新創競賽中，台灣隊總計1家榮獲全球第2名，2家榮獲全球第3名。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部主辦「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）本月11日至14日在華府舉行，其中SelectUSA Tech是選擇美國投資高峰會的新創競賽活動，也是國際新創拓展美國市場的入場券，今年台灣隊總計1家榮獲全球第2名，2家榮獲全球第3名。

今年經濟部攜手34家新創企業及團隊參加，其中技術司遴選14家團隊，其中神瑞人工智慧、張量科技在開放科技（Open Tech）領域入選全球前8強，評選後獲得全球第３名殊榮。

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神瑞人工智慧（DeepRad.AI）運用AI分析低劑量肺部斷層掃描影像，並自動生成判讀報告，提升早期肺癌篩檢及心血管疾病檢測效率，為全球高齡社會健康監測提供創新解決方案。

張量科技（Tensor Tech）將3個傳統單軸馬達整合為1個三軸球型馬達，重量減少80%，為太空產業帶來突破性創新，目前已成功拓展國內外市場，客戶包括商業公司、學術研究機構及政府單位。

由中企署遴選的20家新創企業，包括精準智能、全瑩生技、痛立止科研、瑟鎂科技、穎昌工業等5家企業，在健康科技（Health Tech）、開放科技、農業科技（Ag Tech）各領域躋身全球前8強，其中精準智能獲健康科技領域全球第2名。

精準智能（Precise Big Data）結合生成式AI技術與臨床應用，可在4分鐘內完成心電圖分析，辨識20多種心血管疾病並自動生成診斷報告，準確率達到98%，為心血管疾病的早期診斷提供高效、準確的解決方案。

中企署表示，今年全球共有48家新創企業入選SelectUSA Tech分組決賽，我國共9家新創企業入選，超越印度、南韓、以色列、英國等國入選隊伍數，且我國於去年及今年連續成為全球入選隊數最多的國家。

經濟部表示，今年評選結果台灣隊計1家榮獲全球第2名，2家榮獲全球第3名，顯示台灣創新技術研發的國際競爭力，以及研發成果商業化的成就。

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