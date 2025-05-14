輝達股價已漲50％還能飆多高 專家嗨看這數字

輝達股價正在上漲，並可能延續至高點。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達股價正在上漲，並可能延續至高點。在美國與中國貿易緊張局勢緩和、美對阿拉伯國家的半導體限制減少，以及經濟狀況的改善下，顯示晶片銷售前景和市場情緒改善。輝達股價從4月的低點到5月中旬的高點上漲了50%，分析師指出，到夏季輝達股價可能會再上漲25% ，並且隨著時間的推移繼續走高。

輝達將將向沙烏地阿拉伯Humain提供數十萬塊其最先進的半導體。該協議預計持續5年，到2030年將帶來近2千兆瓦的資料中心容量。第一台超級電腦將連接1萬8000個Grace Blackwell GPU，供沙烏地阿拉伯的人民和企業使用。

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沙烏地阿拉伯消息推動輝達股價突破30日均線，其中看漲的日內和短期交易者佔據主導地位。關鍵阻力點在140美元附近，如果在5月底的報告日期之前沒有突破，則可能會受到測試。

分析師對輝達的趨勢看漲。雖然4月和5月初的一些目標價下調帶來了不利影響，但沙烏地阿拉伯訂單消息傳出後，這種不利影響已經消失。

輝達股價13日大幅上漲，上漲5.6%，收於129.93美元，連帶使輝達執行長黃仁勳的個人淨資產也攀升至近1200億美元（約新台幣3.6兆元），較去年的800億美元（約新台幣2.4兆元）大幅成長。

輝達計劃於本月底發布報告，並可能提供眾多市場催化劑。預期強勁成長的原因包括輝達支援的人工智慧新創公司Perplexity的最新融資消息，這表明人工智慧支出仍然強勁。據報導，其估值為140億美元，在不到6個月的時間內增長了55%。

這對輝達的前景影響很大。假設Grace Blackwell GPU 的平均成本約為6萬5000美元，則每個機架的成本可能高達300萬美元，僅初始訂單就需要數千個機架。假設能夠滿足不斷增長的需求，那麼到2025財年，以及此後直至2030年，這將帶來數十億美元的額外收入。

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