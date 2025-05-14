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彰銀與工會簽訂「團體協約」 共同打造友善職場

2025/05/14 17:47

彰銀與工會簽訂「團體協約」，共同打造友善職場。（張銀提供）彰銀與工會簽訂「團體協約」，共同打造友善職場。（張銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）與彰銀工會於5月14日再次簽訂「團體協約」，距2005年3月15日首次簽訂團體協約以來，已歷時20年。

彰銀表示，為因應勞動政策及法令修改等變動，與彰銀工會代表共組團體協約溝通小組進行協商對話，歷經多次會議討論及研議，終於拍板定案，落實彰銀一家、勞資雙贏。

本次簽訂之團體協約主要是因應勞工相關法令之修正，並響應政府鼓勵生育政策及強化女性員工照護，內容經過勞資雙方代表充分討論，許多條文優於現行法令，例如產假58日、產檢假8日、陪產檢及陪產假8日，並放寬陪產請假期間為分娩當日及其前後各15日；另為利員工彈性調配休假時間，將產檢假、陪產檢及陪產假、婚假及喪假之計算單位，改為得以小時計算等措施。

此外，彰化銀行積極營造多元幸福之友善職場環境，並響應政府鼓勵工作生活平衡，提供「員工休假補助」，休滿7日以上補助2,500元，休滿10日以上補助5,000元；另為保障員工生命、健康等權利，已為員工投保「團體意外傷害保險」，並全額負擔保費，經由員工照護機制，提升現職人員之福利，藉此凝聚員工向心力及提升員工幸福感，打造彰銀一家的幸福企業。

此次簽訂團體協約適逢彰化銀行成立120周年，勞資雙方共同迎來歷史性的里程碑，充分展現勞資和諧，樹立勞資良性互動典範。

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