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宏達電賣不動產給和碩 挹注EPS 4.67元

2025/05/14 17:43

宏達電處分桃園廠房給和碩，挹注EPS 4.67元，Q3完成交易。圖為新店營運總部。（記者王憶紅攝）宏達電處分桃園廠房給和碩，挹注EPS 4.67元，Q3完成交易。圖為新店營運總部。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電繼出售專利、部分人員給GOOGLE後，今日處分桃園部分土地、建物給和碩，獲利39億元，以宏達電股本83.35億元計算，貢獻每股獲利4.67元，市場人士預估，第三季可完成交易。

宏達電今日公告處分桃園土地及建物給和碩，總交易金額56.38億元，扣除原土地建物之帳面價值、應繳納之稅賦與相關交易成本後，預計處分利益約為39億元。

宏達電表示，宏達電並未出售桃園廠房，所屬工廠及生產線運作正常，營運狀況穩定，未受此次不動產交易影響。

宏達電說，出售不動產係基於資產活化與資源優化之考量，旨在提升資產運用效率，強化財務結構。此次交易純屬資產管理策略調整，與公司硬體事業的發展方向及營運規劃無任何關聯。

此外，宏達電指出，目前營運資金充足，財務狀況穩健，具備良好發展基礎，此次變更公司註冊地址，純粹因應土地出售事宜，並非反映任何業務方向或策略之調整。而自創立於新店以來，曾數次因營運需要或策略考量變更公司註冊地址，此等均為正常且合理的經營調整。

宏達電第一季受惠與Google的交易入帳，稅後盈餘40.5億元，每股盈餘為4.86元，終止連27季虧損。

宏達電與Google第一季完成部分HTC的XR研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP），以Google支付的2.5億美元、約台幣81.9億元計算，約可貢獻每股獲利約9.83元，而在認列稅務、費用等項目，最後結算EPS 4.86元。

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