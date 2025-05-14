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仁寶首季EPS雙成長 毛利率創近58季新高

2025/05/14 17:29

仁寶今日公布2025年第1季財報，其中，合併毛利率5.2%，創下自2010年第3季以來單季新高。（資料照）仁寶今日公布2025年第1季財報，其中，合併毛利率5.2%，創下自2010年第3季以來單季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）今日公布2025年第1季財報，其中，合併毛利率5.2%，創下自2010年第3季以來單季新高，受惠於匯兌、轉投資收益，第1季業外收益7.21億元，季增359.5倍、年增4.38倍，整體稅後淨利達21.91億元，季增13%、年增16%，每股盈餘（EPS）0.5元。

仁寶第1季合併營收1990.98億元，季減13%、年對年持平，毛利率5.2%，季增0.2個百分點、年增0.3個百分點，營益率1.4%，季對季持平、年對年持平，稅後淨利21.91億元，季增13%、年增16%，每股盈餘0.5元，季增13%、年增16%。

仁寶指出，第1季非PC產品的營收貢獻比例持續上升，也受惠於內部營運效率持續提升，毛利率因此衝上5.2%，目前已經連續4個季度保持在5%以上，不過，後續可能會因為新事業發展，擴大投入研發費用，提升整體營業費用。

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