晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻海：新台幣兌美元年平均匯率升值1元 營收減少3％

2025/05/14 16:53

鴻海密切關注新台幣匯率波動，財務長黃德才今天在線上法說會舉例，若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%、毛利率亦將下滑0.1個百分點。（資料照）鴻海密切關注新台幣匯率波動，財務長黃德才今天在線上法說會舉例，若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%、毛利率亦將下滑0.1個百分點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）密切關注新台幣匯率波動，財務長黃德才今天在線上法說會表示，公司營收與成本大多以美元計價，具備一定程度的自然避險能力，但因財報功能性貨幣為新台幣，相對美元升值時，仍將衝擊營收與毛利表現。舉例而言，若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%、毛利率亦將下滑0.1個百分點。

董事長劉揚偉表示，面對近期美國對中關稅政策升溫所帶來的供應鏈風險，公司多年來已提前進行區域製造布局，並強化各地產線彈性與供應鏈韌性。儘管短期內部分地區原材料與物流成本可能上升，但鴻海透過垂直整合、自動化提升與與客戶協商，力求穩定產品獲利結構。

劉揚偉指出，鴻海早在地緣政治風險尚未升高之前，就已在墨西哥、印度、越南、歐洲等地完成產線建置。2021年起，全球廠區與辦公室總數已突破233個。針對近期美方擴大對中國課徵關稅，公司將透過區域製造與區域交付，避開高風險地區的製造環節，以保護全球客戶的供應鏈安全。

為降低匯率對營運的影響，公司已建置一套完整的避險策略，包含與客戶協議中的匯率調整條款、提高報價頻率，以及使用金融工具對沖營業與投資活動的風險。另透過存貨管理，降低存貨成本對匯率變動的敏感性。

除了伺服器與AI業務之外，鴻海在其他產品線的表現也受到法人關注。劉揚偉透露，第一季包括電腦終端設備與消費型智能產品的營收皆出現顯著成長，是近五年來難得見到的雙雙成長現象。這可能與部分品牌客戶因應關稅不確定性，提前拉貨有關。公司預期第二季仍將受惠於拉貨動能，但進入傳統淡季後，整體需求將趨於平穩。

對於區域生產的未來展望，公司表示，美國與印度成為當前佈局重點。在美國，鴻海不僅擴大與客戶的製造合作，也著手於伺服器模組與系統的組裝作業；而在印度，自2006年以來深耕多年，目前已具備完整的管理與技術培訓體系，並可因應美國市場變化，調撥部分生產線加以因應。

談到下週登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），劉揚偉進行主題為「AI Factory」的專場演講，聚焦於AI、三大智慧平台及機器人應用整合，展現公司從製造服務商轉型為平台解決方案提供者的藍圖，也預告將有「神祕嘉賓」現身。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財