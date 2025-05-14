鴻海：新台幣兌美元年平均匯率升值1元 營收減少3％

鴻海密切關注新台幣匯率波動，財務長黃德才今天在線上法說會舉例，若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%、毛利率亦將下滑0.1個百分點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）密切關注新台幣匯率波動，財務長黃德才今天在線上法說會表示，公司營收與成本大多以美元計價，具備一定程度的自然避險能力，但因財報功能性貨幣為新台幣，相對美元升值時，仍將衝擊營收與毛利表現。舉例而言，若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%、毛利率亦將下滑0.1個百分點。

董事長劉揚偉表示，面對近期美國對中關稅政策升溫所帶來的供應鏈風險，公司多年來已提前進行區域製造布局，並強化各地產線彈性與供應鏈韌性。儘管短期內部分地區原材料與物流成本可能上升，但鴻海透過垂直整合、自動化提升與與客戶協商，力求穩定產品獲利結構。

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劉揚偉指出，鴻海早在地緣政治風險尚未升高之前，就已在墨西哥、印度、越南、歐洲等地完成產線建置。2021年起，全球廠區與辦公室總數已突破233個。針對近期美方擴大對中國課徵關稅，公司將透過區域製造與區域交付，避開高風險地區的製造環節，以保護全球客戶的供應鏈安全。

為降低匯率對營運的影響，公司已建置一套完整的避險策略，包含與客戶協議中的匯率調整條款、提高報價頻率，以及使用金融工具對沖營業與投資活動的風險。另透過存貨管理，降低存貨成本對匯率變動的敏感性。

除了伺服器與AI業務之外，鴻海在其他產品線的表現也受到法人關注。劉揚偉透露，第一季包括電腦終端設備與消費型智能產品的營收皆出現顯著成長，是近五年來難得見到的雙雙成長現象。這可能與部分品牌客戶因應關稅不確定性，提前拉貨有關。公司預期第二季仍將受惠於拉貨動能，但進入傳統淡季後，整體需求將趨於平穩。

對於區域生產的未來展望，公司表示，美國與印度成為當前佈局重點。在美國，鴻海不僅擴大與客戶的製造合作，也著手於伺服器模組與系統的組裝作業；而在印度，自2006年以來深耕多年，目前已具備完整的管理與技術培訓體系，並可因應美國市場變化，調撥部分生產線加以因應。

談到下週登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），劉揚偉進行主題為「AI Factory」的專場演講，聚焦於AI、三大智慧平台及機器人應用整合，展現公司從製造服務商轉型為平台解決方案提供者的藍圖，也預告將有「神祕嘉賓」現身。

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