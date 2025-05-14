鴻海AI伺服器全年出貨挑戰倍增 兆元營收目標不變

劉揚偉說，GB200第2季起將進入全面放量出貨期，全年AI伺服器出貨量將接近倍增，「兆元級」的營收規模目標不變。（圖取自鴻海線上法說會）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日在線上法說會表示，隨著全球算力需求爆發，公司AI伺服器第1季營收年增超過5成，GB200第2季起將進入全面放量出貨期，全年AI伺服器出貨量將接近倍增，「兆元級」的營收規模目標不變，佔整體伺服器業績比重將突破50%。

劉揚偉指出，觀察市場需求面，主要北美CSP（雲端服務供應商）客戶仍持續擴大AI伺服器部署，同時也增加通用伺服器採購，有助鞏固整體伺服器出貨規模。公司預期第2季AI伺服器營收將繼續保持「高雙位數」的季增與年增幅度，整體伺服器出貨動能延續向上。

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針對產品類型，公司指出，目前除主力的GB200平台進入穩定量產外，亦與特定CSP客戶共同開發客製化ASIC架構的AI伺服器，並已開始出貨。此外，NVIDIA的HGX平台需求同樣升溫，成為AI伺服器業務另一股助力。

劉揚偉坦言，在AI伺服器領域，真正的挑戰來自於「系統級機櫃」的量產與測試階段。他表示，單個AI機櫃可能包含數10個GPU與複雜的連接介面，每一個單元皆須經過嚴謹測試，加上軟硬體整合門檻高，製造過程對工程能力與自動化流程提出極高要求。所幸目前量產已逐步進入正軌，良率穩定攀升，公司工程團隊也持續優化測試流程，導入多種自動化技術以提高效率。

針對市場關心的下一代GB300平台是否會取代GB200，公司回應雖不針對單一客戶與產品發表評論，但強調GB200平台所累積的量產經驗，將顯著縮短未來伺服器平台導入的學習曲線，包括整機設計、散熱系統、自動化與測試流程皆已大幅進化，有助公司在未來新平台上快速展開量產。

在全球布局方面，鴻海已積極進軍中東AI基礎建設市場。劉揚偉透露，公司早在沙烏地阿拉伯展開多方布局，不僅在電動車領域與PIF合資成立SEER，也在EV充電與ICT設備上展開在地合作。目前公司已與上游晶片供應商及下游核心客戶建立穩固合作關係，未來將參與區域內多項AI伺服器重大專案。他強調，鴻海具備高度垂直整合實力，掌握全球AI伺服4成市占，未來將憑藉產能與技術優勢，在中東市場扮演關鍵角色。

法人亦關注鴻海是否能有效突破現階段的生產瓶頸，並進一步放大產能。公司表示，現階段的重點並非晶片供應限制，而是如何提升測試產能、加速出貨。公司已與主要客戶共同預估未來需求量，並提前完成相關產能部署與自動化升級。隨著系統生產成熟與效率改善，出貨量可望季季攀升，成為今年伺服器業務主力成長來源。

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