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友達柯富仁：智慧顯示解決方案 引領未來視界

2025/05/14 15:47

2025 SID顯示周登場，友達執行長暨總經理柯富仁博士以「Redefining Displays: Inspiring New Possibilities」發表主題演說（友達提供）2025 SID顯示周登場，友達執行長暨總經理柯富仁博士以「Redefining Displays: Inspiring New Possibilities」發表主題演說（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕2025 SID顯示周（Display Week 2025）盛大登場，友達（2409）執行長暨總經理柯富仁博士受邀擔任主題演講嘉賓，發表演說《Redefining Displays: Inspiring New Possibilities》。柯富仁投入顯示技術領域逾三十年，具備前瞻思維與產業洞察，此次帶領團隊出征SID，展現友達以智慧顯示解決方案引領未來視界的雄心。

柯富仁說，顯示器在過去對於數位空間而言僅作為顯示螢幕，並受限於滑鼠與觸控等互動方式。因應AI的蓬勃發展，革新元宇宙、擴增實境、AI機器人等應用發展，帶動未來的顯示技術進化為更沉浸式、互動性更強、整合性更高的境界，甚至可以做到Display on Demand、僅在需要時才會顯現等多元創新整合解決方案，讓顯示器成為打破現實與虛擬介面的重要互動載具，創造Display everywhere顯示無所不在的創新生活思維。

 

柯富仁指出，為了滿足劃時空、跨域等各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，Micro LED先進顯示技術則成為主宰AI應用的終極武器。柯富仁進一步點名，「移動場域」將成為Micro LED顯示技術最具潛力的先行者。

友達與BHTC共同打造的Smart Cockpit 2025，以智慧座艙先鋒姿態，注入引領業界的一系列車用Micro LED Display HMI解決方案涵蓋幻境全景天幕、XR互動智慧窗、直覺操作的多變形態中控顯示等，重新定義智慧座艙的設計概念，擴展人機互動，趨動更智慧直覺的乘駕感受，即充分顯現友達在Micro LED技術創新的領先實力，成就未來移動的超凡體驗。

 

柯富仁也強調，為因應顯示器及AI大量運算的急遽發展所延伸的環保課題，友達秉持「Commit to Care」的核心理念，於不同面向注入綠色創新能量，包括使用環保再生材料、永續製造、綠色產品設計至終端產品應用，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，推動更環保、高效的技術應用，大幅提升研發量能與產業資源結合之綜效，在跨域共創的價值體系中，持續發揮永續影響力。

 

柯富仁指出，未來AI發展將全面滲透生活的各個層面，使顯示器成為重要互動載體。友達作為實現人類未來「視界」中的關鍵角色，將不負眾望，持續推進顯示技術的創新突破，為全球用戶開創更豐富的體驗與全新的可能性，引領人類看見未來的新樣貌。

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