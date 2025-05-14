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藍委拋2條件換千億撥補 曾文生批：不顧安全要脅台電

2025/05/14 15:50

台灣電力公司董事長曾文生。（資料照）台灣電力公司董事長曾文生。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國關稅政策，立法院國民黨團及民眾黨團皆提出特別條例草案，但刪除行政院編列撥補台電的1000億元；國民黨立委賴士葆揚言，除非核三廠2號機延役、2028年前不漲電價，就能撥補台電。對此，台灣電力公司董事長曾文生強調，不能不顧安全就答應，這等於是在要脅台電。

行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元；照顧民生1670億元，涵蓋撥補台電1000億元。不過，藍白黨團的提案版本皆刪除挹注台電的1000億元，今天與院版在經濟、財政委員會併案審查。

國民黨立委賴士葆質詢時談到，專家估算核電延役20年成本要花900億元，但可賺1兆2000億元，美國總統川普近日稱要蓋4倍的核電廠，美國在台協會亦表態美國可負責核廢料及核安問題；在野黨把法案都弄好了，結果賴政府還要擁抱虛幻的「非核家園」。

對此，經濟部次長何晉滄答詢說，核電延役得確保核安，並做總體檢，全民最關切核電的安全。

「美國爸爸都同意，核廢料幫你處理了、核安也幫你處理了，蓋電廠沒有問題！」賴士葆指出，這麼讚的事情，只要政府答應重啟核電，撥補1000億元並不為難。

曾文生搖了搖頭並面有難色地說，核能安全還是要各國自己確保，如果真的要討論能源議題，不是什麼「美國爸爸」這樣談；核電廠即使要申請延役，台電內部也必須啟動檢核，進行經濟效益等評估才能做決定。

曾文生直言，台電要操作核能機組，一定要被社會信任，若要先同意一個不存在的案子才能獲得1000億元撥補，台電可以不顧安全前提就答應嗎？這等於是立法院要脅台電。

賴士葆拉高分貝表示，不然台電承諾，2028年之前絕對不漲電價。曾文生反駁說，國際油價能夠確定不漲嗎？原油天天都在浮動調整，市場的事情不可能一定不變。

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