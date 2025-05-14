東陽前4月稅前每股賺3.74元 創歷史新高

汽車零組件廠東陽（1319） 自結4月合併稅前淨利3.94億元，稅前每股盈餘0.64元，若排除匯兌損失，稅前淨利較去年同期成長40%，創同期最賺紀錄。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319） 自結4月合併稅前淨利3.94億元，稅前每股盈餘0.64元，若排除匯兌損失，稅前淨利較去年同期成長40%，創同期最賺紀錄。

東陽表示，受匯率波動影響 ，本期匯兌損失2.12億元，去年同期匯兌利益1.16億元，仍創同期獲利次高紀錄。

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前4月自結合併稅前淨利22.72億元，稅前每股盈餘3.74元，較去年同期成長11%，續創史上最賺前4月，若排除兩期匯率因素，稅前淨利更是較去年同期累計成長37%。

東陽表示，隨著AM（售後維修）市場進入傳統淡季，雖受川普關稅及匯率之亂，東陽仍持續專注本業發展，按既定計畫，不斷整理整頓、優化產品組合，加快建廠速度。

目前台南科工廠正趕工興建中，七股科工區即將動工興建，同時美國德州廠也正進行擴建，為東陽未來3-5年的成長需求做好準備。

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