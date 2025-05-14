明泰2025 COMPUTEX首展1.6T水冷式交換器 下半年試產

明泰於2025 COMPUTEX中，展出高速1.6T AI 資料中心水冷式交換機產品，預計下半年試產。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠明泰科技（3380）將於COMPUTEX 2025展出1.6T交換器、5G微型無線電單元、智慧監控攝影機、Wi-Fi 7路由器等多項產品。明泰指出，首次亮相的1.6T交換器，採用水冷式（Liquid Cooling）散熱方案，以提供不同客戶之能耗減碳需求，滿足節能ESG永續解決方案，預期下半年試產。

明泰指出，隨著生成式AI、影音串流平台及物聯網等興盛，各式應用所需處理的資料量大增，雲端業者需提供高頻寬、低延遲的網路連接，以滿足客戶數據處理需求。明泰開發之1.6T與800G交換器產品，採用博通最新晶片，可應用在核心網路設施之佈署成為次世代的解決方案，也因應於人工智慧（AI）和機器學習（ML）高工作負載，提供快速， 易於構建的高網速架構並提供高工作負載的處理效率。

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明泰指出，目前高階晶片邁入千瓦級世代，傳統氣冷式散熱在體積、成本、效能、節能上，皆面臨很大的挑戰。有鑑於此，明泰1.6T交換器採用水冷式（Liquid Cooling）散熱方案，相較傳統氣冷，空間更小，效率更高，在數據中心的空間規劃及能耗都能有效獲得紓解。

此外，明泰也於會中展出5G微型無線電單元、智慧監控攝影機、Wi-Fi 7路由器，而子公司仲琦科技與智通聯網，也將展示智慧運維解決方案，此架構的最終成果是一個能夠理解上下文、持續學習、並跨越複雜異質網路環境（HFC、光纖、行動網路等）主動驅動解決方案的AI系統。

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