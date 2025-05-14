「一鍵癱瘓」電網？中國逆變器驚藏「鬼影裝置」 美擬擴大封殺

大規模太陽能發電場是再生能源的重要組成，圖為美國麻州一處太陽能板陣列。此類設施中的電力逆變器（inverters）近期引發安全疑慮。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國能源官員正重估中國製設備對再生能源基建的風險，此前有消息指在部分關鍵設備中發現未記載的通訊裝置。這些主要由中國生產的電力逆變器（inverters），廣泛用於太陽能板、風力渦輪機與電網連接，也見於電池及電動車充電樁。

《路透》14日報導，逆變器雖允許遠端維護，電力公司通常會設防火牆防其直通中國。但美專家拆解檢查併網設備時，在部分中國製太陽能逆變器中發現產品文件未列的「流氓」通訊設備。過去九個月，多家中國供應商的部分電池中，也發現含蜂巢式無線電等未記載通訊裝置。

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這些未授權組件提供了額外通訊管道，或可遠端繞過防火牆，造成災難性後果。前美國安局長羅傑斯（Mike Rogers）稱：「中國認為讓我們部分核心基建面臨破壞風險具價值。」中方則反對泛化國安概念抹黑中國。

專家警告，利用「幽靈」裝置恐致電網不穩、設施受損甚至大停電。一知情者稱：「這等同內建了物理摧毀電網方式。」

美國能源部回應，持續評估新興技術風險，製造商在功能揭露上存挑戰，採購方需充分了解產品能力。美政府正透過「軟體物料清單」（Software Bill of Materials, SBOM）等解決資訊落差。

隨美中緊張升級，美國等國因潛在安全漏洞重估中國在戰略基建角色。今年2月，美參議員提《擺脫外國敵對電池依賴法案》，擬禁國土安全部向特定中企（如寧德時代 CATL、比亞迪 BYD等）購電池。電力公司也為類似的中國逆變器禁令做準備。

能源部稱，隨國內製造業發展，正強化美國供應鏈，整合「可信賴設備」。

研調機構Wood Mackenzie數據顯示，華為是2022年全球最大逆變器供應商。德商1Komma5執行長施羅德（Philipp Schroeder）表示，因安全風險考量避用華為。他指中國主導地位因再生能源容量增及中西對抗可能性升高而更成問題。

中國法律要求企業配合情報機構，使北京可能控制連接外國電網的中國製逆變器。

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