萬呎高空上網不再貴悚悚 長榮航空機上Wi-Fi 7月全新免費上網

長榮航空機上Wi-Fi 7月全新免費上網。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，7月起將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空「隨時在線、無縫接軌」的上網服務。

長榮航空與合併子公司第1季合併營收549.44億元，較去年同期增加5.8%，稅後淨利59.3億元，每股盈餘1.1元，優於去年第一季EPS 0.87元。長榮航今日以下跌1元的42.75元作收，跌幅2.29%。

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長榮航空表示，針對所有旅客（包括會員及非會員）推出暑期限時活動，自今（2025）年7月1日至9月30日止，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」，讓搭機增添了更多便利與樂趣。

長榮航空說，機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，亦可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。

長榮航空指出，旅客於購買長榮航空機票時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號。

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