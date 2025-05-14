晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻海首季稅後淨利年增91％ EPS創同期新高

2025/05/14 14:47

鴻海今天公布2025年第1季稅後淨利421.08億元，年增幅度高達91%。（資料照）鴻海今天公布2025年第1季稅後淨利421.08億元，年增幅度高達91%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天公布2025年第1季稅後淨利421.08億元，年增幅度高達91%，每股盈餘（EPS）達到3.03元，兩項數字同步創下歷史同期新高，四大產品當中，電腦終端產品出貨優於期望，預估第2季營運仍將顯著成長，全年營運展望從強勁成長下調整至顯著成長。

鴻海首季營收1兆6443.16億元，季減23%、年增24%；毛利率6.11%，季減0.04個百分點、年減0.20個百分點；營益率2.83%，季減0.20個百分點、年增0.05個百分點。稅後淨利421.08億元，季減9%、年增91%；每股盈餘3.03元，季減9%、年增91%。

鴻海首季AI 伺服器與通用伺服器營收年增幅度大於50%，主要受惠於北美主要雲端服務供應商需求持續擴大，預期第2季進一步進入加速量產爬坡階段，營收季對季、年對年都會高雙位數成長，佔整體伺服器營收比重達50%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財