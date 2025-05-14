鴻海首季稅後淨利年增91％ EPS創同期新高

鴻海今天公布2025年第1季稅後淨利421.08億元，年增幅度高達91%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天公布2025年第1季稅後淨利421.08億元，年增幅度高達91%，每股盈餘（EPS）達到3.03元，兩項數字同步創下歷史同期新高，四大產品當中，電腦終端產品出貨優於期望，預估第2季營運仍將顯著成長，全年營運展望從強勁成長下調整至顯著成長。

鴻海首季營收1兆6443.16億元，季減23%、年增24%；毛利率6.11%，季減0.04個百分點、年減0.20個百分點；營益率2.83%，季減0.20個百分點、年增0.05個百分點。稅後淨利421.08億元，季減9%、年增91%；每股盈餘3.03元，季減9%、年增91%。

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鴻海首季AI 伺服器與通用伺服器營收年增幅度大於50%，主要受惠於北美主要雲端服務供應商需求持續擴大，預期第2季進一步進入加速量產爬坡階段，營收季對季、年對年都會高雙位數成長，佔整體伺服器營收比重達50%。

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