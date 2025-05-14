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亞洲鋼價弱+客戶觀望 中鋼6月盤價全面降600元

2025/05/14 14:44

中鋼睽違8個月，月盤再次開降價，6月盤價7大鋼品每噸調降600元。（記者林菁樺攝）中鋼睽違8個月，月盤再次開降價，6月盤價7大鋼品每噸調降600元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因新台幣匯率衝擊下游出口產業，中鋼（2002）今天（14日）開出6月份內銷盤價，即使近期匯市趨穩，但客戶觀望氣氛濃厚，中鋼6月的月盤產品，盤價全面下調，是睽違8個月後再度降價，7大鋼品每噸都調降600元。

中鋼指出，美國熱軋鋼捲出廠行情略為回檔，但仍維持於每公噸1000美元之上；歐洲需求復甦緩慢導致買氣保守觀望；中國央行降準降息釋放一兆人民幣資金，有利支撐市場需求。

原料、鋼價行情方面，鐵礦砂價格持平於每公噸95到100美元，煉焦煤價格於185到195美元間盤整；中國寶鋼6月平板類產品以平盤開出,鞍鋼則是平或跌盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調降17美元，中鋼表示，亞洲鋼價呈「弱勢盤整」態勢。

中鋼說明，近期新台幣匯率升值劇烈，衝擊下游加工出口產業，客戶觀望氣氛濃厚，目前匯市雖暫已回貶趨穩，但中鋼為協助下游用鋼產業並確保接單競爭力，針對6月份月盤產品，盤價全面下調，同時依客戶各產業特性，持續搭配多元方案，攜手下游共同爭取訂單。

這是中鋼去年10月開跌後，睽違8個月再次降價，從主力熱軋鋼板、鋼捲、熱軋鋼捲到高規格等電磁鋼捲每噸都降600元。

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