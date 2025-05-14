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輝達海外總部選址 新北市議員籲積極爭取、批市府「安靜」

2025/05/14 14:53

針對爭取輝達總部落腳一事，經濟發展局長盛筱蓉說，市府與輝達對資訊釋放有默契，另外也詳細向對方說明稅金、土地管制等法令細節。（記者黃子暘攝）針對爭取輝達總部落腳一事，經濟發展局長盛筱蓉說，市府與輝達對資訊釋放有默契，另外也詳細向對方說明稅金、土地管制等法令細節。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出這週將來台參加台北國際電腦展相關活動，可能宣布輝達海外總部在台灣的選址結果。新北市議員陳偉杰今（14）日質詢指出，市長侯友宜曾說輝達落腳新北是他的生日願望，願望是否可能實現端看市府態度積極與否，目前似乎都是市議員關心，市府卻很安靜，沒有釋出利多消息。經濟發展局長盛筱蓉說，市府與輝達對資訊釋放有默契，另外也詳細向對方說明稅金、土地管制等法令細節。

陳偉杰說，侯友宜去年說輝達落腳新北是他的生日願望，也傳出輝達高層近期積極拜訪供應鏈，並將台北南港、新北林口與淡水區納入選址考量，但侯友宜生日願望是否成真端看市府態度積極與否，目前市府看起來很安靜，都是市議員在關心，究竟有無向輝達釋放土地條件、水電協助等利多或誘因？

盛筱蓉回應，市府與輝達在資訊釋放上有默契，這麼大的投資項目不可能只看標的，輝達方面詢問許多有關稅金、建築、土地等相關法令細節，市府均逐一回應並積極自薦。

陳偉杰近一步表示，若後續輝達總部沒有落腳新北，市府是否設有「B計畫」，爭許後續可能設置的人工智慧（AI）訓練中心、研發中心、產學合作據點來新北設置等腹案？

盛筱蓉指出，均有爭取，其實不只輝達，新北歡迎國際企業來設廠。

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