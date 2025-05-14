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Strategy再砸405億元加碼比特幣 持有量突破56.8萬枚

2025/05/14 14:04

Strategy持續購買比特幣。圖為Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）Strategy持續購買比特幣。圖為Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」持續購買比特幣。最新報導指出，Strategy近日又斥資13.4億美元（約新台幣405.83億元）加碼買進比特幣，持有量突破56.8萬枚。

《區塊客》報導， 根據監管文件顯示，Strategy在5月5日至11日期間，斥資13.4億美元加碼買進1萬3390枚比特幣，平均每枚價格為9萬9856美元（約新台幣302.4萬元）。

Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）近日在社交平台X發文指出，截至5月11日，Strategy總計持有56萬8840枚比特幣，價值近600億美元（約新台幣1.82兆元），累計投入成本約為394億美元（約新台幣1.19兆元），平均買入價為每枚6萬9287美元（約新台幣209.8萬元）。

報導指出，Strategy此次加碼掃貨行動， 透過出售自家股票籌資完成。作為全球持有最多比特幣的上市公司，Strategy以企業資產配置的方式重押比特幣，正成為市場新風向。

Strategy 13日股價收在421.61美元，漲幅4.13%。

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