中國65款App涉違法蒐集個資 愛奇藝被官方「5度點名」

中國65款App涉違法蒐集個資，中國知名影音平台愛奇藝被點名5次。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「國家網絡與信息安全信息通報中心」今（13）日公布最新一波個資違規名單，共有65款手機App被查出違法、違規蒐集與使用個人資訊，其中知名影音平台「愛奇藝」甚至被點名5次。

據中媒《人民日報》報導，此次通報依據《網路安全法》、《個人資訊保護法》等相關法規，以及「2025年個人資訊保護專項行動」，檢測結果指出，包括「愛奇藝」、「縱橫小說」、「Faceu激萌」、「雷石KTV」等65款應用程式存在個資處理問題。其中，愛奇藝因未清楚告知用戶其個資將轉交的對象、目的、處理方式等細節，也未取得用戶的明確同意等多種問題而被官方5度點名。

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對此，愛奇藝緊急發布聲明，表示問題出在一款由合作方開發、於2022年10月上線的特定品牌車載端版本（X9M_m1e_17.0.0.20221018）。公司已啟動內部調查，並與合作方進行整改，未來也將推出符合規範的新版本，強調會持續履行個資保護責任，保障用戶權益。

該版本App涉及5項個資處理問題，包括未告知接收個資方資訊及方式並取得單獨同意；缺乏更正、刪除個資及帳號註銷功能；投訴與舉報未依承諾時限處理；未提供用戶撤回個資同意授權的選項；使用自動化決策進行個資推波與商業行銷，或未提供便捷的拒絕方式等。

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