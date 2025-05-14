晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國65款App涉違法蒐集個資 愛奇藝被官方「5度點名」

2025/05/14 14:33

中國65款App涉違法蒐集個資，中國知名影音平台愛奇藝被點名5次。（彭博）中國65款App涉違法蒐集個資，中國知名影音平台愛奇藝被點名5次。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「國家網絡與信息安全信息通報中心」今（13）日公布最新一波個資違規名單，共有65款手機App被查出違法、違規蒐集與使用個人資訊，其中知名影音平台「愛奇藝」甚至被點名5次。

據中媒《人民日報》報導，此次通報依據《網路安全法》、《個人資訊保護法》等相關法規，以及「2025年個人資訊保護專項行動」，檢測結果指出，包括「愛奇藝」、「縱橫小說」、「Faceu激萌」、「雷石KTV」等65款應用程式存在個資處理問題。其中，愛奇藝因未清楚告知用戶其個資將轉交的對象、目的、處理方式等細節，也未取得用戶的明確同意等多種問題而被官方5度點名。

對此，愛奇藝緊急發布聲明，表示問題出在一款由合作方開發、於2022年10月上線的特定品牌車載端版本（X9M_m1e_17.0.0.20221018）。公司已啟動內部調查，並與合作方進行整改，未來也將推出符合規範的新版本，強調會持續履行個資保護責任，保障用戶權益。

該版本App涉及5項個資處理問題，包括未告知接收個資方資訊及方式並取得單獨同意；缺乏更正、刪除個資及帳號註銷功能；投訴與舉報未依承諾時限處理；未提供用戶撤回個資同意授權的選項；使用自動化決策進行個資推波與商業行銷，或未提供便捷的拒絕方式等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財