北市議會法規會通過 公益出租人房屋稅率降至1％

台北市議會法規會議員們認為，台北市房價高，要提高民眾將住宅提供做為社會住宅出租的誘因，修正通過將房屋稅率降至1%。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會法規會今（14）天討論通過修正「臺北市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」，法規會議員為增加民眾將自有住宅提供做為社會住宅出租的誘因，通過將法案中現行房屋稅率1.5%下修為1.2%的部分，再下修到1%，同時要求市府加強宣導，鼓勵更多房東釋出閒置房屋透過包租代管等方式，將房屋出租給有需要的人，特別是協助弱勢族群。

都發局長簡瑟芳說明，配合中央修正房屋稅條例，納稅義務人非自住的房屋由縣市歸戶改成全國歸戶來計課，北市房屋稅徵收自治條例配合修正並在113年7月1號公布實施。新修正的自治條例規定，房屋稅的徵收稅率會依租金的範圍而有所不同，分別會是1.5%跟2%。而社宅減稅部分是減徵20%，依照不同稅率減徵後的稅率為1.2%、1.6%，跟目前公益出租人優惠稅率1.2%有所不同。為了達到一致，修法明確訂定以自用房屋稅率1.2%來計課，希望鼓勵房東透過包租代管等方式將房屋出租給有需要的人，並簡化稅務計算。

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但在討論過程中，會議主席吳世正及議員洪健益、許淑華、陳宥丞、陳賢蔚、徐弘庭等人都認為，以台北市的高房價，房東若私下把房子出租不計入收入，課稅就課不到，減徵1.2%根本不具誘因，建議要做就要有決心，直接將稅率降到1%；財政局長胡曉嵐說明，稅率降至1.2%，稅收減少約6500萬元，若降至1%，約減收8000多萬元。議員們認為還在台北市財政能負擔的範圍，最後無異議通過降為1%。

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