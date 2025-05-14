美元暴跌倒數！華爾街警告擁數兆美元資產的「這群人」 瘋狂拋售已箭在弦上

美元暴跌倒數！華爾街警告擁數兆美元資產的機構投資者，即將引爆拋售潮。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元熊市才剛開始，大規模拋售浪潮即將來臨！全球資金流向追蹤公司Exante Data創始人Jens Nordvig警告稱，市場對美元的信心已經「不可逆轉的動搖」，過去十年購買了數兆美元股票和債券的機構投資者，正在重新調整投資組合，未來幾個月或將引發大規模美元拋售，建議佈局歐元和黃金。

彭博報導，Nordvig表示，在中美關稅談判超出市場預期之後，美元指數一度反彈，創下1個月以來最高。

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然而川普貿易戰引發了對經濟成長放緩和通膨上升的擔憂，導致美國資產全面拋售，美元今年迄今已貶值超過5%。

Nordvig稱，最近聽到的信息讓他確信，在中美貿易緊張局勢緩和後，美元反彈不過是短暫現象。

Nordvig預測美元暴跌的關鍵在於，與上個月關稅上調後迅速賣出美元的投機者不同，此次是在過去10年購買了數兆美元股票和債券的機構投資者，仍在重新調整投資組合的過程中。

雖然減持部位或累積做空美元對沖可能需要數月時間，但Nordvig表示，痛苦即將來臨。

Nordvig指出，我們有很多實盤客戶說，我們實際上還沒做太多調整，所有這些長期投資者都在尋找機會，實際減少他們的美元部位。

Nordvig表示，我們很可能正處於多年轉折點，過去幾年全球投資者對美國資產的配置偏好太強，但現在很難在這個方向上更進一步了。美國財政部數據顯示，外國持有的美國證券（包括股票、政府債務和公司債）在過去10年中漲了1倍，達到史無前例的32兆美元（約新台幣966.4兆）。

本月稍早新台幣等亞洲貨幣的突然飆升，增加了人們的擔憂，包括亞洲出口商在內的外國投資者，可能會在拋售多年累積的美元資產時，引發一波美元拋售浪潮，一旦亞洲出口商和投資者大規模撤退，美元可能面臨2.5兆美元（約新台幣75.5兆）的「雪崩式」拋壓。

Nordvig預計，美元將在9月左右面臨更大壓力，因為屆時關稅驅動型通膨將趨於緩和、美國經濟成長也將減速，這將使聯準會有空間開始降息，美元應該會大幅走低。建議客戶為歐元和黃金上漲做好準備。

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