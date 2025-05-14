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網路交易盜刷直逼98％ 聯卡中心：「４不一再」避免遭受損失

2025/05/14 12:17

聯卡中心統計，網路交易盜刷占比直逼98%（聯卡中心提供）聯卡中心統計，網路交易盜刷占比直逼98%（聯卡中心提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管各界積極打詐，但網路盜刷仍然猖獗，根據聯合信用卡處理中心的統計，2024年信用卡半數的交易金額為網路交易，歸類於網路交易（MOTO/EC）詐欺占比高達97.71%。聯卡中心呼籲，國人用卡務必遵守「不亂點」、「不亂給」、「不聽話」、「不貪心」、「再確認」5大原則，才能避免被詐騙。

面對日益猖獗的詐騙手法，聯卡中心提醒民眾牢記「防詐５要訣」：

1. 不亂點：不要點擊來路不明的簡訊或社群廣告連結，尤其是假冒購物、投資、銀行通知。

2. 不亂給：不要提供信用卡資料、驗證碼、個資給陌生人或不明網站。

3. 不聽話：遇到自稱客服、警察、檢察官要求操作ATM或匯款，務必冷靜求證、不要照做。

4. 不貪心：不輕信高報酬投資、限時優惠、快速獲利等訊息，避免掉入詐騙陷阱。

5. 再確認：接獲可疑訊息、連結或電話時，務必透過官方網站、客服專線或165反詐騙專線求證真偽。

聯卡中心指出，2020年全球受疫情影響，網路交易興起，根據聯卡中心大數據資料顯示，網路交易筆數從疫情前2019年僅占約4分之1，疫情期間減少面對面的接觸，占比持續呈現擴大的趨勢，2022年網路交易簽帳筆數占比已近2分之1，至2024年整體信用卡已有一半的交易為網路交易。

但網路交易的方便性也面臨交易偽冒詐騙等威脅。根據信用卡詐欺交易統計，2024年歸類於網路交易（MOTO/EC）的詐欺占比達97.71%，網路交易的盜刷風險持續攀升。

聯卡中心分析，信用卡盜刷案件具有「短時間密集網路交易」、「跨境交易增加」、「交易產品易變現」等特徵；且信用卡被盜刷交易風險多來自跨境網路交易，犯罪集團盜刷的通路也以社群網站、跨境電商為主。

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