挑戰紐約倫敦黃金地位！新加坡下月推出亞洲唯一實體黃金合約

新加坡交易所計劃於下個月推出美元計價、可在新加坡交割的1公斤實體黃金合約。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡交易所將推出實體黃金合約，挑戰倫敦和紐約主導的全球黃金市場。報導指山，新加坡交易所計劃於下個月推出美元計價、可在新加坡交割的1公斤實體黃金合約，這將成為亞洲交易中心唯一實體黃金期貨合約。

外媒報導，新加坡交易（Abaxx）執行長Josh Crumb指出，目前的黃金市場“功能失調”，倫敦作為實體交易中心、紐約作為期貨市場中心的基礎設施，已無法跟上黃金交易的發展步伐。

請繼續往下閱讀...

Crumb認為，中國以外的亞洲地區需要1個不依賴紐約和倫敦的黃金市場來管理實體黃金，特別在美國和英國的"地緣政治"風險之下。

Crumb強調，在新加坡建立實體黃金市場，將有助於滿足該地區商業黃金用戶如珠寶製造商的需求。

今年以來，黃金價格強勢飆升，創下每盎司3500美元的歷史新高水平，這背後的推動因素包括對經濟成長的擔憂、美元多元化以及來自中國和其他亞洲投資者的強勁需求。

Abaxx也希望打破黃金市場週末不交易的傳統，最終提供24/7全天候交易，前提是監管機構批准。不過在下個月推出時，該合約將遵循標準黃金交易時間，即倫敦時間週日晚上到週五晚上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法