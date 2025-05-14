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川普炮口又變了 改轟歐盟「比中國更惡劣」

2025/05/14 12:55

美國總統川普12日在白宮舉行記者會。（美聯社）美國總統川普12日在白宮舉行記者會。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國12日達成關稅戰休兵90天，數小時後，美國總統川普就轉頭對布魯塞爾口出惡言，批評「歐盟比中國還惡劣」。

總部在美國的新聞網站Politico歐洲版報導，川普12日批評，「歐盟在很多方面比中國更惡劣好嗎？我們跟他們才剛開始（談判）。喔，他們（對美關稅）會降很多。大家等著看，我們會占上風，他們對我們很不公平」。

儘管歐盟多次嘗試與華盛頓談判，希望川普取消對歐洲輸美商品課徵的關稅，但尚未取得突破。

川普此次的說法也與他上週對歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的熱情言論大相徑庭，他當時稱讚范德賴恩「非常棒」，還說希望兩人能盡快會面。

川普已會晤多位歐洲領袖，但馮德萊恩尚未敲定與川普的會面。她上週說，只有在可談判的「具體」貿易方案的情況下，她才會與川普見面。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與中國官員近日在瑞士會面後，雙方同意各自降低「對等關稅」。美國對中國進口商品課徵關稅稅率從145%降到30%；中國從125%降到10%。這是為期90天的暫時性措施，雙方將在這段時間內進一步談判。

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