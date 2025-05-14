美國對中國關稅降到剩30％？連賢明：加上原本稅率基本上是50％

美中會談後達成互降關稅的貿易戰暫時休兵協議，網路上卻傳出「美國調降對中國關稅到30%」，甚至比台灣還低的說法。不過對此中華經濟研究院（中經院）院長連賢明表示，原本的稅率還保留著，若加上去中國的稅率基本上是50%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中會談後達成互降關稅的貿易戰暫時休兵協議，網路上卻傳出「美國調降對中國關稅到30%」，甚至比台灣還低的說法。不過對此中華經濟研究院（中經院）院長連賢明表示，在這次會談後有降低的是「對等關稅」，但原本的稅率還保留著，若加上去中國的稅率基本上是50%，並非外界在傳的30%。

美中雙方在日內瓦進行經貿談判取得重大進展，12日發布聯合聲明宣布，在90天內將雙邊關稅稅率大幅降低。後續則傳出美國調降對中關稅到30%，甚至有人宣稱「習近平30%你賴清德32%」，不過對此說法財經網美胡采蘋在臉書發文質疑，在白宮發表的聲明中明確的表示，對於中國的對等關稅，本來要課34%，但是現在只課10%，另外的24%暫緩90天，且是在20%芬太尼關稅的基礎上，加徵10%。

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胡采蘋也說，在2018年川普1.0關稅的時期，已經把大部分中國商品的關稅調高到25%，所以這次加徵30%，等於讓整個中國關稅的低消從55%起跳。為此她直言「所謂習近平30%賴清德32%的說法，基本上就是文盲」。

連賢明在臉書也發文指出，第一，中美關稅大戰暫時休息，這時機比我們預估的還早一點。中美關稅大戰在經濟上對中國傷害較大（失業），在政治上對美國傷害較大（川普民調直直落）。原先預估會因為兩邊領導人都愛面子，可能最少會拖一個月左右才落幕。但沒想到三個星期就結束，比預期來得早。

第二，這次落幕看起來是美方比較積極來談判。川普雖然嘴巴一直不願意退讓，但關稅大戰開始，美股、美債、美元都劇烈動盪，對川普政府的支持率造成重大挑戰，特別是許多經濟學家都警告關稅會造成價格上升，但川普派的經濟學家都不同意這個看法，認為廠商會吸收收這些關稅。

連賢明指出，從川普頻頻發文說美國沒有通膨，以及amazon價格打上對等關稅時川普政府的劇烈反應，可以看出川普對關稅對價格影響真的戒慎恐懼，自然會希望能先落幕中美關稅大戰，不要對中國產品供應鏈造成毀滅式影響，以免7月以後物價上升變成眾矢之的。

第三，中國應該會覺得在關稅大戰中獲勝，但也不用高興的太早。目前中美只是回到對等關稅前的狀態，所有國家都獲得90天的緩衝期來談判未來的對等關稅稅率。以川普反覆多變的個性，若中美談判的進程不如預期，很有可能會像川普第一任時期，再開展新一波的中美關稅對抗，那時候應該就只會針對中國來調整稅率。

最後，目前美國對中關稅在「對等關稅」從原來的125%減到了10%，但川普以芬太尼為理由加徵的20%還是保留。因此在第二任的時候增加的稅率為30%，但這稅率並不涵蓋川普針對不同產業（鋼鋁，汽車等）所課徵的稅率。

此外，川普第一任和拜登時期的稅率基本上都還保留，這些稅率因產業和產品而有差異，平均約20%。也就是說，加上這些稅率，中國的稅率基本上是50%，並不是外界在傳的是30%，跟川普就任說要針對中國課徵60%的稅率相去不遠。

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