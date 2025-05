美國總統川普在總統專機上與福斯新聞主持人漢尼提對談,提及與中國的關稅談判。(擷取自福斯新聞畫面)

〔即時新聞/綜合報導〕美中協議90天內暫時互降關稅,今天(14日)中午12時01分正式生效。目前正在中東訪問的美國總統川普說,不排除與中國國家主席習近平就中美關稅協議細節進行直接交涉。

綜合媒體報導,川普在總統專機上與《福斯新聞》(Fox News)知名主持人漢尼提(Sean Hannity)對談,漢尼提問川普在關稅上對中國的打算,還問川普會否直接與習近平就中美關稅協議的最終細節交談,川普表示,「對,我可能會」,但強調「不能確定是否有這必要(I’m not sure that it’ll be necessary)」,「但這(跟首腦直接談)在英國發生過」。

美中11日在瑞士結束談判,雙方同意在90天內互相調降關稅。美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%,中國將對美國商品關稅從125%降至10%。

