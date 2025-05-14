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不必北漂！彰化在地汽車零件公司 開出7萬月薪招攬研發工程師

2025/05/14 11:16

彰化市在地企業BC台灣柏釧公司，以高達月薪7萬元招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）彰化市在地企業BC台灣柏釧公司，以高達月薪7萬元招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕在多數青年為理想選擇北漂之際，彰化市在地企業BC台灣柏釧公司開出高達月薪7萬元的研發工程師職缺，成為中部少見的高薪機械職位。更值得關注的是，這間從車庫起家的在地品牌，早已悄悄打進全球市場，成為台灣汽車零件產業躍上國際舞台的成功典範。

彰化市BC台灣柏釧公司，祭出7萬元月薪招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）彰化市BC台灣柏釧公司，祭出7萬元月薪招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）

創立於1999年的台灣柏釧，早年專注於避震器代工，憑藉穩定品質與高度彈性，成為多家國際知名品牌的指定合作對象。2004年，柏釧正式推出自有品牌「BC」，並於同年成功進軍全球市場，如今產品遍及美國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞等地，外銷比重高達95%，為台灣車改產業注入全新品牌能量。

彰化市在地企業BC台灣柏釧公司，開出7萬元高薪招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）彰化市在地企業BC台灣柏釧公司，開出7萬元高薪招攬研發工程師。（台灣柏釧提供）

台灣柏釧公司指出，這次招募職缺為研發工程師，除需熟悉AutoCAD 2D、SolidWorks繪圖軟體，更重視實地操作與技術整合能力，包括藍圖設計、拆裝測試、結構優化與現場量測。應徵者需具備機械設計思維與獨立解決問題能力，面試當天將安排實際繪圖與測試作業，以能力取才。

董事長黃錦章表示，柏釧的願景是讓全球在談論改裝車時，不只想到日本或德國，也能想到彰化，這次徵才不只是擴編，更是企業對地方人才的承諾，留鄉工作也能有高收入、有成長空間，還能參與國際市場競爭。

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