美國關稅重傷 本田汽車估全年利潤腰斬

本田汽車預估，關稅衝擊下，全年利潤將下滑59％。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）表示，由於美國總統川普（Donald Trump）的關稅不確定衝擊，本會計年度利潤預計將下滑59％，同時也將暫停在加拿大建立電動車供應鏈的計劃。

《路透》報導，這家日本第2大汽車製造商預估，截至2026年3月31日的會計年度，營業收入總額將達5000億日圓（約新台幣1039.5億元），遠低於剛結束的2025會計年度所達到的1.21兆日圓（約新台幣2515.5億元）。

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本田預估，各國關稅將對該公司2026會計年度的營業利潤造成6500億日圓（約新台幣1351.3億元）的損失，其中3000億日圓（約新台幣623.7億元）是由於關稅對約55萬輛完工汽車進口造成的影響。

本田的預測是汽車製造商難以應對川普對外國產汽車所徵收關稅的最新訊號，與此同時，該產業正受到中國電動車生產商崛起的衝擊。

本田汽車也提到，將暫停2024年4月宣佈在加拿大安大略省建立電動車供應鏈的計劃約2年，本田補充，做出這項決定一大因素是由於目前的電動車需求放緩。

本田與另一家日系車大廠日產（Nissan）的合併談判在今年稍早宣佈破局，不過兩家公司仍達成了技術合作協議。對汽車製造商來說，這種合作對於應對快速發展電動車公司的威脅愈來愈重要。

本田社長三部敏宏（Toshihiro Mibe）在記者會上表示，儘管汽車業處境非常困難，但公司依定會透過策略夥伴關係尋找新的成長方向。三部也透露，自2月談判取消以來，本田與日產的合作一直沒有取得任何進展。

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