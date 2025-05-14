美英貿易協議藏「排中」條款？中國怒了：不應損害第三方利益

美國與英國上週達成了貿易協議，是川普政府對等關稅政策啟動以來，首份達成的貿易協議。圖為美國總統川普（右）和英國首相施凱爾（左）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與英國上週達成了貿易協議，這是川普政府自上月宣布全面對等關稅以來，所達成的首份正式貿易協定，但其中對英國鋼鐵和製藥業設下嚴格的安全要求，這令中國感到不滿，批評該協議可能被用來將中國產品排除在英國供應鏈之外，中國外交部對此指出，國與國之間的協議不應針對第三方國家，是基本原則，強調「國家間的合作不應損害其他國家的利益」。

英國《金融時報》報導，上週簽署的美英貿易協議內容，包含美國減少對英國汽車、鋼鐵的出口懲罰性關稅，不過仍維持對英國商品設定的10%基準關稅。

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不過協議中針對鋼鐵和汽車的特定關稅減免，有著附帶條件，要求英國必須「迅速配合美方在供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。

英國官員表示，美國總統川普已明確指出，該項條件針對的就是中國。協議規定，英國產品能否獲得關稅減免，將視所謂的「第232條款調查」結果而定，該調查用以判定特定進口商品是否影響美國國家安全。

根據熟悉貿易事務的政府顧問表示，英國接受美國的安全條款，在北京引發驚訝與關切，特別是英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府正試圖改善與中國關係的情況下。另一位不願具名的中國政府顧問表示：「中國勢必要做出回應，英國不該如此匆忙簽署這項協議。」

中國外交部則告訴英國《金融時報》：「國家之間的合作不應該以侵害或損害第三方利益為代價。」

這些評論使英國陷入美中兩大經濟強權之間的棘手局面，並可能使英國政府重新調整對中國關係的努力，面臨更大挑戰。

中國宏觀經濟研究院（AMR）高級研究員張燕生指出，美國明顯會在未來的貿易談判中，強迫其他政府接受類似條款，以孤立中國。張燕生認為，英國這麼做對中國來說是不公平的，「這種毒丸條款其實比關稅本身更糟糕」。

張燕生建議，中國應該直接在與英國的談判中提出這項問題，但不應該馬上採取報復行動。他補充說：「根本問題出在美國，其他國家只是次要角色。這應該在與美國的貿易談判中進行處理。」

美國和中國週一（12日）在瑞士談判後，雙方同意暫時休戰90天，美國把對中國多數進口商品的關稅從145％調降至30％；中國對美國進口商品的關稅則由125％調降至10％。

英國政府表示，英國與美國簽署貿易協定，是為了「保障英國關鍵產業數以千計的就業機會，保護英國企業，並為未來擴大貿易打下基礎」。

英國並補充指出：「與中國的貿易與投資仍然對英國具有重要意義」，英國將繼續務實地參與符合英國與全球利益的領域。

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