焦點股》華晶科：COMPUTEX 將秀AI之眼

華晶科將參展COMPUTEX。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠華晶科（3059）昨日宣布台北國際電腦展（COMPUTEX）展出為無人機、機器人應用打造的AI視覺系統，受機器人與AI題材加持，加上股價沉寂已久，今日跳空開高，一度漲8.5%，近10時40分，華晶科股價上漲2.05元或5.4%，暫報40元，成交量1.5萬張。

華晶科第一季稅後淨利7875億元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元，4月營收6.7億元，月減8%、年增30%，前4月累計營收25.2億元，年增19%。該公司昨也表示，其AI視覺方案支援高通與輝達兩大主流平台，並獲多家國際品牌青睞，近期更成功取得一家美系領導品牌於倉儲與物流領域的機器人訂單。

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華晶科董事長夏汝文表示，華晶科不斷深化AI視覺技術，致力為無人機與機器人提供高階智慧影像解決方案，讓智能設備的運作更流暢、更契合多元市場需求，因華晶科具備強大的鏡頭與軟體整合能力，能靈活滿足不同應用場景，並實現真正智慧化與高效率的系統運行。

不過，昨日外資賣超華晶科1309張、自營商賣超26張，三大法人合計賣超1335張。同日當沖成交量3499張、佔比43%。

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