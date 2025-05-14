晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

焦點股》華晶科：COMPUTEX 將秀AI之眼

2025/05/14 11:12

華晶科將參展COMPUTEX。（業者提供）華晶科將參展COMPUTEX。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠華晶科（3059）昨日宣布台北國際電腦展（COMPUTEX）展出為無人機、機器人應用打造的AI視覺系統，受機器人與AI題材加持，加上股價沉寂已久，今日跳空開高，一度漲8.5%，近10時40分，華晶科股價上漲2.05元或5.4%，暫報40元，成交量1.5萬張。

華晶科第一季稅後淨利7875億元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元，4月營收6.7億元，月減8%、年增30%，前4月累計營收25.2億元，年增19%。該公司昨也表示，其AI視覺方案支援高通與輝達兩大主流平台，並獲多家國際品牌青睞，近期更成功取得一家美系領導品牌於倉儲與物流領域的機器人訂單。

華晶科董事長夏汝文表示，華晶科不斷深化AI視覺技術，致力為無人機與機器人提供高階智慧影像解決方案，讓智能設備的運作更流暢、更契合多元市場需求，因華晶科具備強大的鏡頭與軟體整合能力，能靈活滿足不同應用場景，並實現真正智慧化與高效率的系統運行。

不過，昨日外資賣超華晶科1309張、自營商賣超26張，三大法人合計賣超1335張。同日當沖成交量3499張、佔比43%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財