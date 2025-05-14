川普關稅政策不斷變化 ! 如何購物省錢 「3撇步」一次看

對於川普關稅政策不斷變化，美專家分享購物省錢小撇步。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於美國總統川普不斷變化的關稅政策， 美國人出現困惑，因為高漲的物價和商店貨架空置，可能會改變消費者購買必需品的方式。對此，哥倫比亞廣播公司採訪了購物專家博奇（Trae Bodge），為那些希望避免給本已緊張的家庭預算帶來額外壓力的消費者分享了購物省錢的「3個建議」。

博奇指出，美國購物省錢 「3撇步」，包括尋找折購促銷活動、檢查產品來自哪裡、購買美國貨。

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據報導，美國總統川普宣稱，關稅每天讓美國進帳20億美元，但沒有多久就出現髮夾彎，除了按下關稅暫停90天的按鈕，對中關稅也從暴升至145%降至30%左右，而中國也同意將對美國商品的關稅從125%降至10%。

分析師指出，美國與中國達成協議，暫時緩解了美國消費者和華爾街的擔憂。

此外，川普政府也與英國達成貿易協定，將英國汽車關稅從27.5%降至10%，並取消鋼鐵和鋁關稅。根據協議，10萬輛英國汽車可以以10%的關稅進口到美國。

博奇表示，購物省錢的建議，包括尋找折購促銷活動、檢查產品來自哪裡、購買美國貨。

據報導，隨著夏季的臨近，美國零售商可能會大力宣傳陣亡將士紀念日促銷活動，該促銷活動通常在該紀念日前的週末開始。不過，部分床墊零售商已在5月初提前開跑。

至於父親節和7月4日的促銷活動，以及定於7月舉行的亞馬遜 Prime Day，都為購物者提供了以折扣零售價，及購買一系列商品和家電的機會。

博奇指出，並非所有商品都受到關稅的同等影響。目前對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%的關稅。但是美國與墨西哥、加拿大協議（USMCA）下的某些產品將受到豁免。

根據《美國-墨西哥-加拿大協定》，美國、墨西哥和加拿大之間貿易的大多數商品均可免關稅，只要它們符合原產地規則要求。這意味著，這些產品必須主要在北美生產，舉例來說，加拿大化妝品公司Lush的產品就不徵收關稅。

此外，在美國出現的幾項農產品，包括從墨西哥進口的番茄、甜椒和黃瓜，在未來幾個月價格可能會上漲。建議購物者應該選擇美國國產主食，例如蘋果、馬鈴薯和橘子，以避免價格上漲。

至於衛生紙是購物者不必擔心的商品之一。據北卡羅來納州自然資源學院稱，美國人使用的大約 99% 的衛生紙都是在美國製造的。

博奇強調，購物者不應該恐慌性購物；相反的，應該考慮他們已計劃購買哪些物品，並可能提前購買時間表。

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