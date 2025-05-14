選擇美國投資峰會落幕 龔明鑫：多家台商宣布對美新投資

行政院秘書長龔明鑫於美東時間 5月13日晚間結束在華府出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」行程，龔明鑫表示，多家台商已宣布對美新投資計劃。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院秘書長龔明鑫於美東時間13日晚間結束在華府出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」行程，龔明鑫表示，此行收穫滿滿，不僅和台灣與會的大企業及新創公司互動交流，也拜會美國行政部門及國會議員，且多家台商已宣布對美新投資計劃。

SelectUSA首場座談，是由美國閣員級中小企業署長 Kelly Loeffler 主持，3 位與談人分別是德國賓士、西門子及台灣環球晶的企業代表，龔明鑫強調，此彰顯台灣企業進入美國投資布局的努力已獲美方高度重視，多家台商已宣布對美新投資計劃，盼美國參議院盡速通過台美避免雙重課稅協定相關法案；此外，台灣也將擴大對美國採購。

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在台美合作潛在領域方面，龔明鑫指出，2018 年美中貿易戰開始後，全球供應鏈開始重組，台商從中國回流或轉移至東南亞生產，後來又經過疫情，在淬鍊下使供應鏈更具韌性；期盼川普總統第二任期內，對於全球經濟安全、供應鏈韌性能有進一步提升，例如在關鍵產業建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，以及在出口管制、防堵違規轉運洗產地等方面，台灣均可扮演重要角色，與美方強化合作。

龔明鑫強調，美國期盼再工業化、讓美國再次偉大，台灣絕對可以扮演重要的協助角色，但前提是台灣企業在國際上必須能公平競爭、台灣經濟能持續發展，才有能力在美國持續投資及採購，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也消弭台灣面對有心人士在台操弄「疑美論」，十分期盼台美關稅談判能有好的結果。

此外，美台商業協會與中華民國國際經濟合作協會13日於華府簽署合作備忘錄，聚焦3大主軸，包括促進雙邊企業媒合與產業鏈合作，鼓勵台美雙邊貿易、投資及技術交流合作。龔明鑫、駐美代表俞大㵢及美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯等人出席見證。

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