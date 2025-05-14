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川普社群平台Truth Social 傳將發行迷因幣 官方闢謠否認

2025/05/14 10:56

川普社群平台Truth Social傳將發行迷因幣， 官方闢謠否認。（示意圖，路透）川普社群平台Truth Social傳將發行迷因幣， 官方闢謠否認。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日網路流傳，美國總統川普（Donald Trump）旗下社群平台「Truth Social」將發行迷因幣，消息一出，引發外界關注。對此，Truth Social官方出面闢謠，否認發幣傳聞。

綜合媒體報導，上述謠言最早源自知名加密貨幣投資人、加密貨幣節目《Crypto Banter》創辦人伊納（Ran Neuner）在社交平台X的發文。

伊納12日發文表示，Truth Social迷因幣將在 72小時內推出，並點名現有的川普幣（$TRUMP）作為參照，認為發幣事宜似乎是由類似的團隊主導，要投資人睜大眼睛，保持警覺。伊納發文一出，引來幣圈社群高度關注。

在各界討論聲浪漸起之際，Truth Social官方帳號緊急發文謠言，否認發幣傳聞。川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）也特別發文表示，關於Truth Social推出迷的消息完全是無稽之談，要投資人不要被虛假訊息所欺騙。

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