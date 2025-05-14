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中油AI應用逾250件 降本增效估達數十億元

2025/05/14 10:23

中油以AI定位系統進行地下長途管線測漏偵測。（中油提供）中油以AI定位系統進行地下長途管線測漏偵測。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油推動數位轉型，近年陸續將人工智慧（AI）與創新科技結合，廣泛應用於產、銷、儲及安環等各領域，透過AI技術導入，有效提升營運效能，也打造出智慧示範工場；中油統計近4年推廣至逾250件應用，估計完成有數十億元降本、增加收益等成效。

中油110年11月成立 5G AIoT 推動專案辦公室，將AI 技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，其中煉化三廠（大林廠、桃園廠及林園廠）分別擇定一個工場推動AI製程優化，達成節能減碳並提高產能效益；另，利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，提早預知設備異常以進行保養，可減少發生非計畫性停爐等損失。

中油也與學術單位跨界合作，開發管線測漏與定位AI系統，應用於地下長途管線洩漏偵測，114年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至2分鐘內，可即時掌控風險並降低損失。

另，提升大型光電案場巡檢作業效率，台灣中油自112年起投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，透過無人機取得的「可見光及熱影像」資訊以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，隔年取得我國「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，再推動技術整合，將於明年應用於台灣中油23座大型屋頂型、地面型及水面型案場巡檢工作。

在AI人才培育方面，114年至118年推動為期5年的AI人才培育計畫， 113年至114年4月底辦理AI相關實體、線上學習及直播培訓課程，逾5000人次參與；同時鼓勵訓後實作，將AI應用與業務充分結合，其中由人力資源處訓練所自行開發「客服聊天機器人」可提供參訓學員24小時即時服務。

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