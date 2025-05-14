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焦點股》大眾控：首季EPS創同期新高 漲停歡呼

2025/05/14 10:08

大眾控受惠於訂單動能回溫，首季成功轉虧為盈，且每股盈餘甚至創下歷史同期新高。（資料照）大眾控受惠於訂單動能回溫，首季成功轉虧為盈，且每股盈餘甚至創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）受惠於訂單動能回溫，首季成功轉虧為盈，且每股盈餘（EPS）甚至創下歷史同期新高，今日股價開盤直奔漲停價34.2元，截至上午9時46分成交量343張，仍有超過5000張漲停委買單共同發力鎖盤。

大眾控首季營收27.61億元，季減6.31%、年減13.58%，毛利率16.14%，季增0.94個百分點、年增1.94個百分點，營益率0.93%，季減0.07個百分點、年減1.99個百分點，稅後淨利1.58億元，年增852.38%、年增216%，每股盈餘0.67元，季增844.44%、年增219.04%。

大眾控拿下輝達（NVIDIA）光通訊模組傳輸訂單，今年起展開類半導體的板上晶片光電共合封裝，鎖定3.2T規格，通吃全球前2大美中客戶，管理層預估，此舉有利於推升合併毛利率升至15%至18%，且相關營收2年後成長1倍、4年後再度翻倍。

此外，大眾集團為因應美中貿易戰，旗下馬來西亞新山廠一期工程預計8月量產出貨，強化當地緯穎（6669）、勤誠（8210）等台廠組成的AI伺服器供應鏈，二期工程將於明年12月小量試產、2027年首季正式放量，全力聚焦800G、1.6T、3.2T規格新品。

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