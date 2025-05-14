貿易戰隱憂投資人緊抱現金 貝萊德：數兆美元被閒置

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，在貿易戰擔憂和美國經濟不確定性的背景下，數兆美元的金融火力處於閒置狀態，美國經濟赤字開始讓投資人恐慌。

《路透》報導，芬克週二（13日）在利雅德舉行的沙烏地阿拉伯－美國投資論壇上對與會代表說，歐洲各地的銀行帳戶有多達12兆歐元（約新台幣409.2兆元），在美國，貨幣市場基金裡有11兆美元（約新台幣333.6兆元）。當不確定性存在時，投資人會把愈來愈多的錢以現金形式持有，這就是現在所看到的情況。

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芬克提到，儘管美國總統川普（Donald Trump）提出的全球貿易關係改革計劃引發了全球動盪，但許多國際投資人仍加碼美國股票。對於美國資產適當的「重新配置」將使歐洲受益，並激發了投資人對波灣地區、印度和日本的興趣。

但並不能保證現在的信心將持續下去，在川普與競爭對手中國暫緩貿易關稅後，接下來90天波動預計仍將持續。

芬克在活動上指出，自己認為市場即將進入一個不確定的時期，投資人將開始關注「赤字」的作用，但這不在任何討論範圍內。芬克直言，美國的赤字是一大問題，經濟將需要3％的成長率來克服赤字，相信川普正在嘗試做的事，與沙烏地阿拉伯一直在嘗試做的事情是一致的，他們希望創造更多公共、私募投資。

芬克也肯定沙烏地阿拉伯的「2030願景」經濟轉型計劃，稱沙烏地正在建立一個多元化的經濟，有成為21世紀全球領導者的潛力。

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