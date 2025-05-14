焦點股》祥碩：法說會展望驚艷市場 股價企圖挑戰漲停

祥碩總經理林哲偉對今明兩年營運看法相當正面。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計祥碩（5269）昨日召開法說會，釋出樂觀展望，一掃外資先前對其保守的看法，祥碩總經理林哲偉強調，祥碩受關稅議題影響不大，新台幣匯率變化也在可控範圍，隨著代工客戶市佔率提高，加上祥碩USB4主控端控制晶片持續成長，下月初有機會完成併購美商科點半導體（Techpoint），第2季與第3季營收有望再創高，毛利率與獲利將維持高水準。

祥碩股價早盤跳空開高逾6.3%，截至9:22分左右，祥碩股價上漲8.54%，暫報1970元，成交量約831張，站上季線，並企圖挑戰漲停價1995元。

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祥碩4月營收達11.62億元創新高，首次單月突破10億元大關，該公司看好第2季營收有望維持高成長，續創新高，季增幅度上看20%以上，第3季再向上；在代工服務方面，客戶終端產品需求強勁，訂單能見度高，預估可以持續增長至第3季；在自有品牌方面，因客戶在高階市場的市占率快速增加，祥碩的USB4主控端控制晶片開始放量，下半年表現會優於上半年。

此外，祥碩於高速I/O技術維持領先，其USB4主控端及裝置端控制晶片於去年通過USB4與Thunderbolt 4認證，為全球首家非英特爾第三方公司達成此里程碑。祥碩PCIe Gen 4封包交換器已完成tape-out（設計定案），預計台北國際電腦展後送樣，PCIe Gen 5封包交換器與USB4 V2晶片均採用台積電（2330）12奈米製程，預計2026年後陸續tape-out，2027年量產。

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